Le juge retire le père de Britney Spears de la tutelle

Britney Spears est enfin libérée du contrôle de son père.

La juge de la Cour supérieure du comté de Los Angeles, Brenda Penny, a décidé mercredi de suspendre James « Jamie » Spears en tant que conservateur de la pop star Britney Spears.

« La situation n’est pas tenable … la situation est toxique », a déclaré Penny. « Je pense que la suspension est dans le meilleur intérêt du conservateur. »

Plus tôt ce mois-ci, le père de Spears a déposé une pétition pour mettre fin à la tutelle controversée après 13 ans. Sa pétition est intervenue après un examen minutieux des médias ainsi que Britney, 39 ans, qui a déposé une demande en mars pour qu’il démissionne de son poste de conservateur et soit remplacé par un conservateur professionnel.

Jamie Spears avait précédemment déposé des documents s’opposant à John Zabel pour le remplacer, affirmant que l’expert-comptable agréé « ne semble pas avoir les antécédents et l’expérience nécessaires pour reprendre » la succession de 60 millions de dollars de sa fille. Quoi qu’il en soit, Zabel a été nommé conservateur temporaire le

La pop star a fondu en larmes lors d’une audience en juillet, affirmant qu’elle avait « extrêmement peur » de son père et affirmant que la tutelle avait permis à son père de ruiner sa vie en contrôlant chaque aspect de son comportement et de son horaire de travail.

Elle a affirmé que l’arrangement juridique l’empêchait de se marier et d’avoir d’autres enfants.





« Leur objectif était de me faire me sentir folle, et je ne le suis pas », a-t-elle déclaré lors de l’audience. « Et ce n’est pas OK. »

Spears semble essayer d’avancer dans sa vie, car elle a partagé le 12 septembre qu’elle s’était fiancée à son petit ami Sam Asghari.

L’aîné Spears contrôle la tutelle depuis 2008 à la suite d’une panne publique de Britney. Il a nié à plusieurs reprises les accusations d’abus commis par sa fille dans son rôle de conservateur.

Les fans de Britney ont passé des années à protester contre la tutelle du mouvement #FreeBritney, croyant que son père l’exploitait. Une paire de documentaires récents du New York Times sur Hulu et un documentaire séparé sur Netflix ont également examiné son cas en profondeur à travers des documents judiciaires et des entretiens avec d’anciens employés, amis et petits amis de Spears.

L’avocat de Spears, Matthew Rosengart, a déposé la semaine dernière un supplément demandant la révocation immédiate de Jamie Spears, même si Penny ne se prononce pas en faveur de la fin de la tutelle.

Rosengart a également accusé l’aînée Spears dans un dossier de profiter de la tutelle et de mal gérer ses finances.