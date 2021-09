Le juge rejette l’une des plaintes contre Marilyn Manson

Actuellement, Marilyn Manson fait face à plusieurs poursuites par diverses femmes pour abus physique et sexuel. Le cas de l’une de ces plaignantes, qui a été identifiée sous le pseudonyme de Jane Doe, prétend être une ex-petite amie du chanteur qui l’accuse de l’avoir abusée en 2011, en plus de recevoir de multiples menaces de mort, présentant formellement sa demande. en mai dernier.

Les représentants de Manson soulignent que les accusations restent en dehors du délai de prescription dans leurs déclarations, tandis que Doe prétend avoir supprimé ses souvenirs de l’incident (quelque chose de courant chez les victimes de viol) jusqu’en février dernier.

Les souvenirs de Doe auraient émergé lorsqu’il a lu un article détaillant les allégations portées contre Marilyn Manson cette année. Gregory Keosian, le juge en charge de ce processus de poursuite, a déclaré que le témoignage supprimé de la mémoire n’est pas suffisant pour invoquer la règle de la découverte tardive pour poursuivre le procès.

Selon la loi aux États-Unis, pour qu’un plaignant puisse se prévaloir de ladite règle de la découverte tardive, il doit alléguer des faits spécifiques qui démontrent l’incapacité d’avoir intenté le procès plus tôt.L’équipe juridique du plaignant a eu 20 jours pour se réorganiser. leur dossier contre Marilyn Manson, ce qu’ils envisagent de faire, selon PEOPLE.

Ce n’est que l’un des quatre procès auxquels Marilyn Manson a été confrontée depuis le moment où son ex-partenaire, Evan Rachel Wood a publié un article incendiaire dans lequel elle a partagé son expérience avec la chanteuse et les abus qu’elle a subis alors qu’elle était à ses côtés, arguant que il a commencé à fréquenter depuis qu’il n’était qu’un adolescent.

Manson fait également face à un procès d’Esme Bianco (actrice de la série Game of Thrones), qui l’a accusé d’abus sexuels, d’abus physiques et de traite d’êtres humains. En mai dernier, Ashley Waltrs, l’ancienne assistante de Manson, l’a poursuivi pour abus et harcèlement, les mêmes raisons étant le procès du mannequin Ashley Morgan Smithline.

Manson a nié la nature de ces accusations, notant en juillet dernier qu’il s’agissait d’une « manière cynique et malhonnête » de monétiser avec le mouvement #MeToo, et qu’il s’agissait en fait d’une attaque coordonnée contre lui afin d’affecter votre image auprès du public. .