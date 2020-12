Le juge décide que la tutelle controversée se poursuivra

Britney Spears. (Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic)

La tutelle sous laquelle Britney Spears a vécu pendant plus d’une décennie a été prolongée jusqu’en septembre 2021, a déclaré un tribunal de Los Angeles, aux États-Unis, mercredi 16 décembre.

Dans un coup dévastateur pour le mouvement Free Britney, l’arrangement juridique complexe que Britney cherchait à changer substantiellement restera tel quel avec seulement des changements mineurs, Divertissement ce soir signalé.

La décision d’étendre encore plus la tutelle de Spears de février au 3 septembre de l’année prochaine a été prise lors d’une audience virtuelle à laquelle assistaient son père Jamie, sa mère Lynne et son avocat Samuel Ingham. Un examen de la gestion par Jamie des actifs de Britney 2019 a également été reporté à l’année prochaine.

Jamie restera ainsi co-conservateur des actifs de Britney, poste qui lui semble gérer, entre autres, les finances et le bien-être mental du hitmaker «Toxic».

Jamie et Britney Spears ne se sont plus parlé depuis août au milieu d’une bataille juridique pour la tutelle

Mais c’est un résultat que Britney a tenté d’écraser plus tôt cette année. Son avocat a affirmé que réinstaller Jamie en tant que conservateur entraînerait «des pertes et des blessures» et qu’elle avait «peur» de son père, ajoutant que la femme de 39 ans ne se reproduirait plus tant que Jamie serait impliqué.

Les affaires judiciaires ont déchiré la famille Spears, a déclaré Jamie cette semaine. La femme de 68 ans a affirmé que lui et Britney ne s’étaient pas parlé depuis août et étaient en «bons termes» avant qu’elle ne soumette des documents légaux par l’intermédiaire de son avocat pour le retirer de son poste de conservateur.

Alors que les juges ont décidé de garder Jamie dans un avenir prévisible, ils ont réorganisé l’arrangement de 12 ans à la demande de Britney – faisant de Bessemer Trust, la société de gestion de patrimoine que Britney veut la diriger uniquement, une co-conservatrice.

Il intervient au milieu du mouvement Free Britney, un mouvement populaire mis en place par une aile dédiée de la base de fans de Britney dont les membres ont cherché à emballer les rues devant les tribunaux tout en analysant l’Instagram du chanteur – chaque message, disent-ils, un appel à l’aide d’une sirène cryptique.

« Britney a eu une année difficile en ce qui concerne sa tutelle », a déclaré une source au journal plus tôt ce mois-ci.

«Même si elle apprécie ce que son père a fait pour elle dans le passé, elle se sent prête à prendre davantage le contrôle de ses finances et de ses soins de santé, et cela a été une lutte sans fin.