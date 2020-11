Le juge de la Cour suprême Samuel Alito attaque le mariage homosexuel – encore une fois

Le juge de la Cour suprême, Samuel Alito, a attaqué l’égalité du mariage en prononçant le discours d’ouverture à la convention de la Federalist Society. (La Société fédéraliste / YouTube)

Le juge de la Cour suprême, Samuel Alito, a lancé une autre attaque contre le mariage homosexuel aux États-Unis tout en excusant et en défendant l’homophobie.

Le mois dernier, une semaine après que Donald Trump a nommé Amy Coney Barrett à la Cour suprême, les juges Clarence Thomas et Samuel Alito ont écrit dans un communiqué qu’Obergefell vs Hodges, l’affaire qui a légalisé le mariage homosexuel dans les 50 États, avait des «conséquences ruineuses pour la liberté religieuse ».

« En raison d’Obergefell, ceux qui ont des croyances religieuses sincères concernant le mariage auront de plus en plus de mal à participer à la société sans aller à l’encontre d’Obergefell et de ses effets sur d’autres lois anti-discrimination », ont écrit le couple.

«Ce serait une chose si la reconnaissance du mariage homosexuel avait été débattue et adoptée dans le cadre du processus démocratique, les gens décidant de ne pas fournir de protection statutaire de la liberté religieuse en vertu de la loi de l’État.»

Jeudi 12 novembre, Alito a poursuivi sa croisade publique contre l’égalité du mariage en prononçant le discours d’ouverture lors de la convention virtuelle annuelle de la Federalist Society, une association de juristes aux opinions extrêmement conservatrices et de droite.

Dans son discours, Alito a déclaré: «On ne peut pas dire que le mariage est une union entre un homme et une femme.

«Jusqu’à très récemment, c’est ce que pensaient la grande majorité des Américains. Maintenant, c’est considéré comme du sectarisme.

«Que cela se produise après notre décision à Obergefell n’aurait pas dû être une surprise.

«Oui, l’opinion du tribunal comprenait des mots destinés à calmer les craintes de ceux qui s’accrochent aux vues traditionnelles sur le mariage.

«Mais je pouvais voir, tout comme les autres juges dissidents, où la décision mènerait. J’ai écrit ce qui suit: « Je suppose que ceux qui s’accrochent à de vieilles croyances pourront chuchoter leurs pensées dans les recoins de leurs maisons, mais s’ils répètent ces points de vue en public, ils risquent d’être étiquetés comme des fanatiques et traités comme tels par les gouvernements. , les employeurs et les écoles.

«C’est exactement ce qui va se passer.

«L’un des grands défis pour la Cour suprême à l’avenir sera de protéger la liberté d’expression. Bien que cette liberté tombe en disgrâce dans certains cercles, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour l’empêcher de devenir un droit constitutionnel de second rang.

Alito a également utilisé son discours pour évoquer l’affaire Masterpiece Cakeshop contre Colorado Civil Rights Commission et pour défendre le boulanger dans l’affaire qui a refusé de faire un gâteau pour un couple de même sexe.

Il a déclaré qu’il n’y avait «aucune raison de penser» que l’homophobie du boulanger «priverait tout couple de même sexe d’un gâteau de mariage», puisqu’ils en ont reçu un gratuitement par une autre boulangerie.

Après avoir condamné l’égalité du mariage, le juge Samuel Alito a attaqué les droits reproductifs.

Dans son discours de la Federalist Society, le juge de la Cour suprême Samuel Alito a critiqué un juge fédéral qui a suspendu la règle exigeant que les gens collectent des pilules abortives en personne, avant de passer à la contraception.

Alito a critiqué l’état de Washington pour avoir obligé les pharmacies à stocker «les soi-disant pilules du lendemain qui détruisent un embryon après la fécondation», et suggérant que les pharmacies appartenant à des personnes qui sont anti-avortement devraient être autorisées à refuser.

En plus de placer la «liberté religieuse» au-dessus des droits reproductifs, la déclaration d’Alito sur la contraception d’urgence était également manifestement inexacte. On ne sait pas s’il s’agissait d’un mensonge intentionnel ou d’un manque de connaissances de base sur la façon dont les bébés sont fabriqués.

Si elle est prise dans les 72 heures suivant un rapport sexuel non protégé, le Plan B, également connu sous le nom de «pilule du lendemain», arrête ou retarde l’ovulation chez une personne en mesure de tomber enceinte. Il n’y a pas d’œuf fécondé, donc pas d ‘«embryon» à «détruire».

Tweeter en direct le discours, ArdoiseMark Stern a écrit sur Twitter: «C’était de loin le discours le plus politique que j’aie jamais vu prononcé par un juge de la Cour suprême. Sensationnel.

«Le mariage homosexuel, les armes à feu, l’avortement, la contraception, la persécution de la Société fédéraliste… il a vraiment mis tout ça dedans. Yikes. «

L’aspect le plus étrange du discours d’Alito, mis à part son attaque contre les restrictions COVID, était probablement son affirmation selon laquelle les personnes qui s’opposent au mariage homosexuel sont appelées «bigots» et cela menace d’une manière ou d’une autre la liberté d’expression. Mais comment?! La critique publique n’est pas de la censure! Il le sait! – Mark Joseph Stern (@mjs_DC) 13 novembre 2020

Il a ajouté: «L’aspect probablement le plus étrange du discours d’Alito, autre que son attaque contre les restrictions COVID, était son affirmation selon laquelle les personnes qui s’opposent au mariage homosexuel sont appelées ‘bigots’ et cela menace en quelque sorte la liberté d’expression.

« Mais comment?! La critique publique n’est pas de la censure! Il le sait!