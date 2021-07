Le juge accorde enfin à Britney Spears le droit de choisir son propre avocat

Sam Ingham a demandé à se retirer du rôle à la suite du témoignage accablant de la pop star et des révélations sur les réalités de la tutelle légale qui contrôle sa vie.

La juge Brenda Penny a approuvé sa demande aujourd’hui (14 juillet) et a donné à Spears la possibilité de choisir qui elle veut la représenter.

Le New York Times rapporte que l’homme de 39 ans a maintenant choisi Mathew Rosengart, qui est un ancien procureur fédéral et a représenté Steven Spielberg et Sean Penn.