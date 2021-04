Le juge accorde aux avocats plus de temps pour réexaminer l’affaire du meurtre de Scott Peterson

Maison Berthe Guilhem Savon Rasage Huile Végétale d'Avocat et HE de Cèdre Bio 100g

Maison Berthe Guilhem Savon Rasage Huile Végétale d'Avocat et HE de Cèdre Bio 100g est un savon fabriqué à froid indiqué pour les amateurs de rasage manuel. Il est une des meilleures réponses pour éviter le feu du rasoir et apporter, grâce à sa mousse fraîche, douceur et protection aux peaux les plus sensibles et exigeantes. Cette huile merveilleuse protège la peau et sera d'un excellent secours pour le rasage quotidien. Le bois de cèdre, l'eucalyptus et la menthe verte offrent des notes fraîches et toniques pour bien démarrer la journée.