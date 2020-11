Le journal personnel d’Alan Rickman sera publié sous forme de mémoires

L’acteur est décédé en 2016 des suites d’un cancer du pancréas, laissant un grand vide dans le monde du cinéma

L’année 2016 a produit une terrible nouvelle: Alan Rickman l’acteur populaire qui a fait partie de certaines des franchises de films les plus importantes telles que « La Jungla de Cristal » ou « Harry Potter », où il jouait le mythique professeur Severus Snape, décédé d’un cancer du pancréas, laissant un énorme vide parmi les cinéphiles en général, et les Potterheads plus en particulier.

Cependant, et malgré le fait qu’il y ait peu de gens qui ne connaissent pas l’acteur, il reste encore beaucoup à découvrir sur sa silhouette. Et en 2022 nous aurons une opportunité unique grâce à la publication de votre agenda personnel, qui sera édité pour être publié sous forme de mémoire. Une revue tout au long de sa vie dans laquelle se trouvent des expériences, ses idées les plus personnelles sur le monde et le film, ainsi que un enregistrement de toutes les pièces auxquelles Rickman a assisté.

Severus Snape, le personnage le plus reconnu d’Alan Rickman

Le gardien rapporte qu’il y aura un total de 27 volumes écrits à la main qui contiennent plus de 25 ans de vie. Le fait est que ce journal a été lancé par Rickman au début des années 90 avec l’idée, selon le même support, de les publier un jour. Désormais, sa famille y parviendra pour que nous puissions nous connaître de plus près à l’un des grands talents du cinéma ces dernières années.

Des films comme celui mentionné «Die Hard» ou «Harry Potter» ne sont que quelques-uns des titres que l’on retrouve dans son travail, où l’on peut aussi voir des films aussi divers que «El Perfume», «Love Actually» ou «Robin Hood, prince of thieves». Espérons que nous pourrons lire les mémoires d’Alan Rickman en 2022.

