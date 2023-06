Le Journal d’une passion est-il basé sur une HISTOIRE VRAIE ?

Gourmandises Créoles Punch Maracudja - Le fruit de la Passion - En direct de Gourmandises Créoles (Côtes d'Armor)

Nous aimons à donner à nos produits les noms d’origines des fruits que nous utilisons quand ceux-ci sont mélodieux. A la Réunion, le maracudja est appelé grenadille violette ou jaune en fonction de la couleur extérieur du fruit, et sous de nombreuses latitudes il revêt le nom de Fruit de la Passion. A la fois fruité et parfumé, il est un de nos apéritifs les plus sucrés, et ce, pour contre balancer une certainement acidité. Sa saveur si exceptionnelle et sa fluidité font de ce punch un des plus appréciés, une valeur sûre pour ne pas se tromper dans son choix : une boisson exotique délicieuse à savourer seul ou entre amis ! Punchs naturels sans conservateurs, additifs ou colorants, d’où une décantation du produit au repos qu’il faut homogénéiser en l’agitant avant de servir. (Sur la photo : à gauche la bouteille au repos, à droite la bouteille après agitation) Nos punchs allient la technique du rhum arrangé réunionnais, à la recette ancestrales du punch antillais alliance subtile du rhum et du jus de fruits frais donnant naissance à un apéritif fruité et parfumé à souhait. Une lente macération du fruit dans le rhum permet de développer l’arôme du fruit puis le mariage avec le jus de fruits frais donnera à la préparation les lettres de noblesse d’un punch savoureux et délicieusement parfumé au bout de 18 mois de maturation. Pour une conservation optimale ce punch est stérilisé et se conserve tant qu’il n’est pas ouvert, après ouverture le conserver au réfrigérateur et le consommer dans les 4 à 6 mois qui suivent. Gastronomiquement vôtre Conseils de dégustation : en apéritif ou en Cocktail