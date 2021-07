Le journal des développeurs de Tales of Arise détaille le nouveau système de combat d’action du jeu

La série Tales a toujours expérimenté des mécanismes de combat intéressants. Bien sûr, certains versements ont mieux fonctionné que d’autres, mais dans l’ensemble, l’action a toujours été un argument de vente majeur pour la franchise de longue date de Bandai Namco.

Tales of Arise cherche à faire évoluer la formule avec un système plus fluide et plus facile à comprendre. Une critique assez courante des jeux Tales passés est que le combat peut être trop complexe, avec trop de mécanismes imbriqués résultant en des combats chaotiques difficiles à suivre.

Dans le nouveau journal des développeurs du RPG à venir, l’équipe Tales explique sa nouvelle approche de l’action. À la base, il s’agit toujours d’un système de combat Tales, les combos et la gestion des ressources jouant des rôles clés. Mais en même temps, une mécanique d’esquive simplifiée, des mouvements libres et des attaques d’équipe flashy devraient permettre un meilleur gameplay d’instant en instant.

Et, d’après les aperçus récents, il semble que le développeur ait fait un excellent travail. Les premières impressions du système de combat ont été très positives, comme le souligne notre propre article pratique de Tales of Arise.

