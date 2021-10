Le jour où Zendaya a sauvé Tom Holland d’un impardonnable oubli du travail

Cela fait longtemps que Tom Holland et Zendaya transmettent une alchimie et une complicité inégalées. Depuis qu’ils se sont rencontrés sur le tournage de Spider-Man, les acteurs sont devenus de grands amis, même si maintenant leur relation s’est développée. Après des mois de spéculation ils ne se cachent plus et deviennent le couple de l’année. Cela faisait longtemps que les fans attendaient pour profiter de leur relation et elle est enfin arrivée.

Cependant, plus d’une fois, Tom Holland a catégoriquement nié avoir été associé à Zendaya. En fait, il est allé jusqu’à affirmer qu’il ne s’agissait que d’une belle amitié dans laquelle elle est devenue son mentor. A noter que cela fait référence aux années de gloire que l’interprète a alors qu’il s’est catapulté vers le succès international depuis son arrivée chez Marvel.

Mais maintenant, une vidéo a refait surface dans laquelle Holland montre vraiment que sa petite amie actuelle a toujours été son sauveur. À plus d’une occasion, il a affirmé qu’elle lui avait appris à faire face à tout ce succès, mais maintenant il s’avère que C’est aussi lui qui vous guide lors de l’utilisation d’Instagram. Eh bien, le chanteur est aussi un grand influenceur et a une gestion étendue des réseaux, alors qu’il maintient un profil beaucoup plus bas.

Lors d’un entretien avec Jimmy Kimmel, en pleine promotion de Spider-Man : No Way Home, Tom et Zendaya ont avoué un moment au cours duquel elle a dû le sauver de l’oubli du travail. Lors des dernières premières de productions auxquelles il a participé, l’acteur a publié toutes les bandes-annonces sur son compte Instagram, mais lorsqu’il s’agissait de ce film, il ne savait pas comment s’y prendre et elle a dû l’aider.

« Ce n’est un secret pour personne que je ne suis pas très bon sur Instagram et que j’ai essentiellement oublié de publier la bande-annonce. Je me suis réveillé le matin et je ne comprenais pas pourquoi j’avais autant d’abonnés, mais je me suis dit : wow, c’est génial», a commencé à expliquer l’interprète de Peter Parker. Puis il ajouta : «puis, je me suis souvenu de la bande-annonce et j’ai paniqué”.

A tel point qu’en riant, il a dit qu’il avait dû appeler son collègue pour l’aider. « J’essayais de le télécharger depuis mon e-mail et je ne pouvais pas, alors j’ai dû passer un appel vidéo avec Zendaya et elle m’a envoyé une vidéo l’expliquant« , mentionné. « Donc en gros je suis un vieil homme», a-t-il conclu entre deux rires. Cela dit, nul doute que c’est l’ancienne fille de Disney qui est à l’origine des meilleures publications de Tom Holland.

