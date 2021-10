Le jour où Úrsula Corberó a reçu une insulte dans la rue pour une série dans laquelle elle a joué

A la télévision espagnole, Le vol d’argent ce fut un véritable échec. Mais l’oeil de Netflix n’échoue pas, et une fois la série créée par Alex Pina a été intégré au catalogue de la plateforme, il a connu un succès sans précédent. Rapidement, le monde entier a rencontré ses protagonistes, qui ont gagné en popularité comme jamais auparavant. Ursula Corberó, qui joue Tokyo et raconte l’histoire des voleurs de singes rouges, était l’un d’entre eux.

Elle est aujourd’hui l’une des actrices les plus prestigieuses de Espagne: il est convoqué à des dizaines de projets, a 23 millions d’abonnés sur son Instagram et est amie avec les célébrités les plus reconnues dans le monde. Mais au début, ce n’était pas le cas. En fait, beaucoup ont oublié qu’enfant, elle était actrice et ont même confondu ses personnages avec la vraie personne.

En ce sens, l’interprète de Silène Oliveira -le vrai nom de Tokyo- il a raconté dans une interview exclusive avec Netflix comment c’était la première fois qu’ils l’ont reconnue dans la rue après ses débuts à la télévision espagnole. « Aux 11 ans J’ai fait une série pour TV3 où mon personnage a tué son frère”Corberó a commencé par dire. Et j’ajoute : « J’étais amoureux de l’autre frère, alors pour être ensemble, nous l’avons tué. Très mauvais tout”.

Ainsi, l’Espagnole continua son récit : «Un jour, j’étais dans le métro avec ma mère et une dame est devenue très en colère. Parce que, bien sûr, j’étais très mauvais dans la série. Et c’était la première fois que je sentais que quelqu’un me connaissait”. Ursula a soutenu : «La dame m’a dit : ‘Ne fais pas ça, ce n’est pas fait à un frère. Vous êtes très mauvaise’. Et j’ai dû expliquer que j’étais une actrice”.

En temps de haineux Sur les réseaux sociaux, Úrsula Corberó semble plus qu’habituée à ces expériences. Est-ce que son premier rôle a été obtenu dans 2002 et a ensuite obtenu une grande reconnaissance dans son adolescence pour son rôle de Ruth Gomez dans la série jeunesse Physique ou chimie. Maintenant, quelques jours après avoir terminé son travail en Le vol d’argent les 3 décembre, s’impose comme l’un des favoris du public et comme la grande figure du géant du streaming.

