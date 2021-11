Le jour où Tom Hiddleston a surpris Robert De Niro et l’a imité en direct

in

Les Univers cinématographique Marvel Il compte plusieurs stars qui se sont imposées parmi les plus appréciées des fans. L’un d’eux est Tom Hiddleston, qui joue Loki pendant une décennie et cette année il est revenu avec tout avec sa série pour le service de streaming Disney +. On se souviendra ici du jour où il démontra sa capacité à imiter devant lui-même. Robert de niro.

C’est en octobre 2015 que l’acteur était présent à Le spectacle Graham Norton de la BBC pour promouvoir Pic cramoisi, le film qui a été créé à cette époque. C’était un film dans lequel une jeune femme emménage dans la maison de son mari et rencontre sa mystérieuse sœur, interprétée par Jessica Chastain. C’est là que le présentateur a lancé un défi difficile.

+ Le jour où Tom Hiddleston a imité Robert De Niro

Robert de niro Il était l’un des invités ce soir-là et a été consulté par Graham Norton : « Est-ce que vous aimez quand les gens vous imitent ? », auquel la légende hollywoodienne a répondu : « Oui, j’aime ça. Surtout s’ils le font bien. ». À ses côtés, Hiddleston a commencé à rire timidement et a fait des gestes avec des symptômes de nervosité., puisque c’était son heure. Souvenez-vous-en ici !

À M il était fait de valeur et il l’a imité en recréant une scène de De Niro avec Al Pacino dans le film d’action Chaleur (Feu contre feu, 1995), quelque chose que non seulement surpris Robert, mais aussi Anne Hathaway et Kenneth Branagh, qui étaient présents sur le parquet. Sans aucun doute, un moment vraiment drôle que les fans ont célébré sur les réseaux quand c’est arrivé.

Bien sûr, l’acteur de Loki Dans le MCU, il a cette drôle de capacité qui est connue d’une grande partie de ses followers. À d’autres occasions, il était devenu viral en imitant certains de ses coéquipiers, dont Owen Wilson et Christopher Walken. Mais il est clair que l’interprétation Robert de niro, étant à vos côtés, c’est quelque chose dont vous vous souviendrez pour toujours.

