Le jour où Tom Cruise a sauvé la vie d’un collègue lors d’un tournage

Coup d Eclat Coup d'Eclat Crème Nutri Oxygénante Jour Nuit 50ml

Coup d'Eclat Crème Nutri Oxygénante Jour Nuit 50ml a été spécialement formulée pour détoxifier, protéger, rééquilibrer et dynamiser les peaux soumises aux contraintes de la vie urbaine. Ce soin contient un concentré d'actifs qui agissent en synergie pour favoriser : - La micro circulation et l'oxygénation de la peau (Lupin et Ginko Biloba) - L'hydratation de la peau (Acide Hyaluronique, Imperata Calyndrica et Huile de Pépins de Raisins) - Le renouvellement cellulaire : L'extrait de fleur de Nopal exerce un effet peeling très doux pour révéler l'éclat du teint.