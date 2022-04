Le jour où Robert Downey Jr. a interrompu une interview offensée avec un journaliste

célébrités

Robert Downey Jr. menait une interview pour promouvoir Avengers : L’Ère d’Ultron et n’a pas voulu parler d’aspects personnels et de son passé compliqué.

© GettyRobert Downey Jr.

Robert Downey Jr. c’est un de ces cas qui méritent d’être examinés et célébrés. L’acteur a réussi à surmonter un passé tumultueux où la consommation de drogue était monnaie courante et les problèmes avec la loi le persécutaient. À tel point que beaucoup doutaient que l’acteur puisse sortir à flot et, avec le potentiel qu’il avait, devenir le professionnel que beaucoup aspiraient.

Cependant, et grâce au rôle dans la franchise la plus réussie de l’industrie cinématographique, le Univers cinématographique Marvell’acteur a donné vie à Tony Stark et c’est un virage à 180 degrés qui a fait de lui l’une des figures les plus aimées et les plus respectées d’Hollywood qui a contribué à tracer le chemin d’une marque depuisHombre de Hierro C’est la première bande de merveille créée en 2008.

la note scandaleuse

Robert Downey Jr. faisait la promotion du film Avengers: l’ère d’Ultron où ton personnage Hombre de Hierro Il fait partie de l’équipe de héros qui fait face à sa propre création, le robot psychopathe Ultron avec des plans pour détruire l’humanité, il était donc temps de donner des interviews à différents médias. Il est temps de Canal 4 et le journaliste Krishnan Guru-Murthy.

La conversation a semblé agréable, avec les questions classiques convenues tacitement par l’équipe de presse de l’acteur et les responsables de la note, cependant, à un moment donné, le journaliste lui a posé une question personnelle qui a semblé étrange à l’acteur. « Faisons-nous la promotion d’un film ?était la question de Robert Downey Jr. faire face à la situation, puis expliquer à l’intervieweur que son temps était compté.

Apparemment, la lecture de la situation par Guru-Murthy était erronée, car il est allé de l’avant avec les questions personnelles et cette fois avec un sujet délicat : la toxicomanie. À ce moment-là, une voix se fait entendre en arrière-plan de l’équipe de presse de Downey Jr. et l’acteur se lève de sa chaise pour quitter les lieux, mais pas avant de s’exprimer non-conformité le journaliste pour son attitude.

