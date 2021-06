Le jour où Pixar a supprimé ‘Toy Story 2’ par erreur

Parfois, un oubli peut se transformer en une grande anecdote ou en un désastre. Vous est-il déjà arrivé qu’en effectuant une tâche ou un rapport, vous appuyiez distraitement sur fermer le fichier sans enregistrer ? Upps! Imaginez maintenant perdre tout le travail de dessin, d’animation, de modélisation et de montage que 150 personnes avaient mis en place pendant des mois. C’est ce qui s’est passé quand, par erreur, quelqu’un dans Pixar effacé Histoire de jouets 2.







Histoire de jouets 2, le film où Jessie rejoint les aventures de Woody, Buzz Lightyeart et le reste des jouets, a une histoire impressionnante que peu connaissent. Quand le film avait plus de dix mois de production et presque prêt, une simple commande Linux/Unix pour supprimer un fichier effacé toute la bande sans avoir de sauvegarde. Cela a failli se terminer en catastrophe !

L’histoire s’est produite en 1998 quand quelqu’un dans le studios pixar à Richmond, exécuté par distraction l’option « supprimer » sur votre ordinateur et en quelques secondes presque complètement perdu tous les fichiers de Toy Story 2, y compris le travail de toute l’équipe de production.

Comment ont-ils effacé Histoire de jouets 2 par erreur?

Oren Jacob, directeur technique associé de Histoire de jouets 2, a-t-il déclaré dans une interview à TNW Je cherchais une scène Woody spécifique quand tout a commencé. En essayant de voir l’image complète sur l’ordinateur, il a commencé à afficher une erreur, indiquant que le répertoire n’existait pas. Au début, elle pensa qu’ils l’avaient émue, mais son étonnement et sa peur grandirent lorsqu’elle remarqua que peu à peu plus de scènes, d’attributs des personnages et éléments ils commençaient à disparaître.

Pixar a supprimé Toy Story 2 sans sauvegarde (Photo : www.toystory.disney.com)



Apparemment, un membre de l’équipe avait exécuté une commande rm –rf sous Linux / Unix, qui est utilisée pour supprimer des fichiers ou des répertoires ; Cependant, comme cela a été fait avec un accès root, le résultat a été l’élimination de tout le matériel partagé de Histoire de jouets 2; puisque tous les employés qui ont travaillé au montage du film ils avaient les mêmes permis pour travailler simultanément.

En raison d’une erreur, 10 mois d’édition ont été supprimés. Il n’y a pas eu de revers ! Le plus grave, c’est qu’en examinant la sauvegarde, ils ont constaté que la plupart du film manquait; puisque la mémoire de stockage n’avait que 4 Go de capacité et que la bande pesait jusqu’à présent plus de 10 Go.

Comment Pixar a-t-il récupéré Histoire de jouets 2?

Une femme était son sauveur ! La solution a été trouvée grâce à Galyn Susman, une collaboratrice de l’équipe qui venait d’avoir un bébé ; Pixar lui avait donc installé un ordinateur à la maison afin qu’il puisse travailler à partir de là sans négliger son fils. Elle recevait périodiquement des copies des mises à jour à partir des fichiers vidéo.

Après avoir supprimé le film sur Pixar, tout le monde s’est précipité chez Galyn pour prendre son ordinateur et ses disques durs. Ils ont tout enveloppé dans plusieurs couvertures et avec des ceintures sur les sièges d’une voiture. A cette époque, cette équipe valait au moins 100 millions de dollars ! Dans cet ordinateur, c’était presque tout, il n’avait perdu son travail que les deux dernières semaines et non les dix derniers mois. Petit à petit, ils ont commencé à trier les fichiers et à choisir les versions corrigées.

C’était l’anecdote de la façon dont ils ont récupéré la majeure partie du film, grâce à cela, toute une génération a pu le voir sur grand écran. Vous ne reverrez certainement plus jamais Histoire de jouets 2 de même après avoir connu cette histoire, puisqu’il s’agit assurément d’une grande anecdote Disney. Osez le partager maintenant avec vos amis.