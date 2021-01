Le jour où Nicolas Cage est presque devenu Superman

Il est correct de dire que Superman Il est l’un des personnages les plus populaires de l’histoire. Le super-héros DC Comics est une icône de la culture populaire et un favori des cinéphiles. De nombreux acteurs l’ont joué au fil des ans et de nombreux autres ont eu l’intention de le faire.

L’un des plus importants aujourd’hui est Henry Cavill, qui a donné vie au personnage dans 3 films Warner Bros différents et prévoit d’en faire beaucoup plus. Mais il y a une autre star de Holylwood qui a failli enfiler la cape: Nicolas Cage.

C’était en 1990. Le lauréat d’un Oscar, Tim Burton, préparait son film Superman Lives et avait choisi Nicolas Cage comme protagoniste. L’acteur Face / Off avait gagné en popularité au cours de ces années et de nombreux fans avaient été ravis de le voir dans le costume du puissant super-héros.

Cependant, le film n’a jamais vu le jour et dans une interview en 2015, Cage a avoué ses sentiments après avoir appris que le projet avait été annulé: «J’avais une grande confiance dans ce film et dans la vision de Tim Burton. J’aurais aimé le voir, mais d’une certaine manière, je pense que nous avons tous gagné du fait qu’il n’existe pas. Maintenant, les gens peuvent imaginer ce que cela aurait été, et je crois que cette image est plus forte que le film fini «







« Tim est l’artiste total, un artiste pur avec une vision qui lui est propre. Je dis souvent qu’il est capable de créer des mondes à partir de rien, et c’est ce qu’il allait faire dans Superman Lives. J’ai vu des personnages et des costumes de Krypton et ils étaient absolument surréaliste, magique et magnifique « , Cage ajouté.

Une autre curiosité est qu’après l’annulation de ce projet, pour une raison qui est encore aujourd’hui une misère, Niclas Cage et Tim Burton n’ont plus jamais travaillé ensemble.