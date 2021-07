Le jour où mon mari a assassiné nos enfants

Zoey Mendoza n’avait jamais parlé du jour d’octobre 2010 lorsque son mari Kurtis Birth a tragiquement assassiné leurs deux enfants, Jada, 5 ans, et Jordan, 3 ans. Mendoza s’ouvre à Christine Coppa.

Kurtis et moi, comme tout couple marié, avons eu des hauts et des bas, et après 12 ans ensemble, nous étions en train de nous séparer à l’amiable. Nous [still] vivaient dans la même maison, élevaient nos enfants ensemble et discutaient ouvertement des problèmes de notre mariage. Je demandais une séparation, mais Kurtis n’en voulait pas – j’ai essayé de renforcer que nous pouvions rester amis et coparentalités de nos deux beaux enfants.

Sept semaines avant de tuer nos enfants, Kurtis a tenté de se suicider et a été placé dans un hôpital psychiatrique pendant 72 heures. Je lui ai rendu visite tous les jours.

C’était tellement hors de caractère pour Kurtis et rien que personne n’aurait pu signaler. Kurtis a reçu un diagnostic de dépression situationnelle. Ses médecins ont déclaré que sa dépression était entièrement basée sur sa tristesse que notre mariage allait se terminer.

Ils lui ont prescrit du Zoloft, lui ont dit d’essayer d’améliorer les choses avec moi et de suivre une thérapie individuelle.

Les semaines qui ont suivi [the suicide attempt] semblait un peu normal.

Kurtis m’a dit qu’il prenait ses médicaments [which a blood sample later proved was wrong] et aller en thérapie.

Il a joué au football avec Jada et a emmené les enfants à une fête d’anniversaire – ils sont revenus avec des visages peints de chiots et de papillons.

Nous avons nettoyé notre sous-sol et pris nos repas ensemble à la table de la salle à manger pendant que nos enfants jouaient à proximité.

Le 18 octobre 2010, [our son] Jordan s’est réveillé avec une toux aboyante, mais pas de fièvre. J’ai mis une douche à vapeur pour nettoyer ses poumons.

J’ai fait [our daughter] Les cheveux de Jada ce matin-là, comme je le faisais toujours, en les vaporisant d’une lotion hydratante, puis en les balayant dans ses deux poufs signature.

Zoey Mendoza photographiée avec sa fille Jada.

La toux de Jordan s’est calmée, alors je l’ai aidé à s’habiller pour l’école. Mon fils de 3 ans voulait tout le temps ressembler à Michael Jackson.

Il insistait pour porter son chapeau boléro MJ à l’école, ce qui était une bataille constante mais amusante. Il a également insisté pour porter une cravate sur son sweat-shirt zippé.

Ce matin-là, mes enfants et moi avons fait le trajet en voiture de 7 minutes jusqu’au centre de développement de l’enfant Donna Reid, anciennement de Wayne, dans le New Jersey. C’était l’automne, mais une journée chaude avec des feuilles rouillées rouges et oranges tombant des arbres.

De la banquette arrière, attachée dans son rehausseur, Jada a demandé: « Maman, comment se fait-il que toutes les feuilles tombent au sol? »

Sur le trajet, j’ai parlé à Jada du cycle de la vie, lui disant que les feuilles meurent, tombent et au printemps, les arbres refleurissent.

Jada a répondu: «Donc, les arbres sont vivants et ils meurent. L’herbe est vivante, donc elle meurt. Les voitures ne sont pas vivantes et ne meurent pas ? suggéra-t-elle.

Puis, à ma grande confusion, elle a dit : « Maman, je ne veux pas que tu meures. »

J’ai regardé dans le rétroviseur et je l’ai rassurée : « Oh chérie, maman ne va pas mourir. Maman va devenir vieille.

Jada adorait l’école, mais ce jour-là, elle n’a pas couru jusqu’à la porte et n’a pas sonné pendant que j’ai débouclé Jordan et saisi son sac.

Elle est sortie de la voiture très lentement et est entrée avec nous. Elle m’a pris la main et m’a dit : « Maman, tu me manques déjà. »

« Chérie, je ne dois pas te manquer – je suis juste là », dis-je en essayant de la réconforter. « Non maman, tu me manques déjà, » dit-elle encore. Je me suis penché, face à face avec ma fille. — Je suis juste là et je viendrai te chercher après l’école, comme je le fais toujours, dis-je en scrutant ses yeux. Et encore une fois, Jada a dit: « Mais maman, tu me manques déjà. »

Je lui ai fait un gros câlin d’ours et Jordan a sauté sur mon dos. Nous étions tous emmêlés – chaleureux et amoureux – pour la dernière fois.

Je lui fis un gros bisou sur les lèvres et la regardai entrer très lentement dans sa classe.

Jordan était un fils à maman et n’a jamais voulu me quitter, alors je l’ai toujours porté dans sa classe sur ma hanche.

Zoey Medoza photographiée avec son fils Jordan.

J’ai reçu un texto de Kurtis, qui surveillait à domicile des ouvriers qui posaient de nouveaux tapis. Il m’a demandé de lui apporter McDonald’s pour le déjeuner.

En tant que thérapeute à domicile et individuel, j’ai souvent des blocs de temps libres pendant la journée. Donc, nous avons passé une demi-heure ensemble, à manger et à vérifier le nouveau tapis.

La dernière fois que j’ai vu Kurtis – je lui ai donné un bisou sur la joue – et je lui ai dit au revoir.

Je me suis arrêté pour une manucure rapide avant mon prochain rendez-vous. Mon téléphone a sonné : « Je t’aime et je veux que ça marche », a déclaré Kurtis à travers l’appareil Bluetooth dans mon oreille. « Pourquoi tu ne m’aimes plus ? Je ne comprends pas pourquoi nous ne pouvons pas résoudre ce problème – s’il vous plaît », a-t-il poursuivi.

Assis en face de la manucure, les mains trempées dans de l’eau tiède, j’ai dit doucement : « Je ne peux pas avoir cette discussion avec toi pour le moment.

Une heure plus tard, Kurtis m’a envoyé un texto : « Ne t’inquiète pas pour les enfants. Je vais les ramasser.

Cela n’avait pas de sens parce que les enfants restent à l’école jusqu’à 16h30 et plus important encore, je ne l’avais pas laissé passer beaucoup de temps seul avec eux depuis sa tentative de suicide.

Je suis monté dans ma voiture et je me suis dirigé vers la garderie vers 14h30 pour récupérer nos enfants. En chemin, j’ai appelé la garderie et j’ai demandé à l’administrateur de préparer Jada et Jordan parce que je venais les chercher tôt.

J’ai été surprise lorsqu’elle m’a dit que mon mari les avait déjà récupérés, une demi-heure plus tôt. (Je ne leur avais pas révélé qu’il avait tenté de se suicider sept semaines auparavant.)

J’ai appelé le portable de Kurtis, mais il n’a pas répondu. Je lui ai laissé un message vocal : « Ramenez les enfants immédiatement ou j’appelle la police. »

Je n’ai plus jamais eu de nouvelles de lui après ça, mais une partie de moi pensait qu’il les avait peut-être emmenés au parc parce que c’était une belle journée.

Jada et Jordan.

À 18 heures, sans mot de Kurtis, j’ai appelé la police. Ils ne sont arrivés chez moi que vers 19 heures et ne semblaient pas trop préoccupés par mon rapport. Ils ont dit qu’ils n’envisageraient pas de déposer un rapport de personne disparue à moins qu’ils ne soient partis pendant 24 heures.

Effrayée, je leur ai demandé de vérifier la maison abandonnée des parents de mon mari à Ringwood, NJ et la résidence actuelle de sa mère dans le Bronx, NY. Le service de police de Ringwood a répondu à la belle propriété boisée qui est entourée d’arbres géants et estampée d’énormes rochers (Jada adorait jouer dehors là-bas).

La maison de 3 chambres à coucher rouge brique, avec terrasse et piscine, était délabrée et personne n’y habitait, donc elle avait l’air un peu effrayante de l’extérieur. Cependant, il était encore plein de meubles et d’une vie de choses.

C’est là que Kurtis a trouvé le fusil de 20 ans de son grand-père qu’il a utilisé pour tuer nos enfants.

Vers 19 h 30, des voisins proches de la maison Ringwood ont pris contact avec un de mes amis, qui m’a appelé.

Elle m’a dit que la maison de Ringwood était entourée de flics, d’ambulances, d’enregistrements de scène de crime et même d’une équipe de télé.

J’étais frénétique – ma meilleure amie Jody m’a conduit.

Pendant le trajet de 20 minutes, tout ce que j’ai dit, c’est : il a tué mes enfants. Il a tué mes enfants. Il a tué mes enfants. C’était le chaos quand nous sommes arrivés.

« CE SONT MES ENFANTS, » criai-je. Un policier m’a immédiatement escorté dans une caravane de CSI et après quelques minutes, a demandé une photo de mes enfants. J’avais une photo d’eux sur mon portable.

Lorsque le détective est revenu, il a dit : « Je suis désolé de devoir vous dire cela, mais vos enfants et votre mari sont décédés. »

J’ai posé ma tête sur les genoux de Jody et j’ai pleuré. J’avais l’impression de le savoir déjà, mais entendre les mots à haute voix en a fait une réalité écrasante et dévastatrice.

J’ai appelé ma mère dans l’Oregon : « Maman, il a tué mes bébés. Maman …. » (C’était comme si j’étais redevenu un enfant.)

Peu de temps après, j’ai été mis dans une ambulance et emmené à l’hôpital où une équipe de crise m’attendait. Sur le trajet, j’ai eu le délire, dans un rêve, comme si rien ne se passait en temps réel. Je pense que mon cœur et mon âme ont été explosés à ce moment-là. À l’hôpital, ils m’ont donné quelque chose pour m’aider à dormir.

Kurtis n’a pas laissé de mot.

Il n’avait pas prévu cela. Je ne lui trouve pas d’excuses. Il a créé son propre héritage en tant que père qui a sorti ses enfants de ce monde et de nous tous qui les aimons si tendrement.

La vérité est que mes enfants ont vécu une vie belle et heureuse avec nous deux.

Je sais qui était Kurtis avant qu’il ne sombre dans la dépression et l’anxiété. Il a sombré très lentement dans la maladie mentale, et c’était un terrible menteur.

En tant que mère, mon travail consistait à protéger mes enfants, et l’un de mes combats les plus marquants est que je n’ai jamais pensé qu’ils étaient en danger avec leur père.

Je n’ai jamais su que je devais protéger mes bébés de Kurtis.

Kurtis Birth photographié avec son fils Jordan.

Environ trois semaines après la mort de mes enfants, ils sont venus me voir. Cette nuit-là, je me suis couché avec ma mère (elle ne m’a jamais quitté). J’avais une terrible migraine et ma tête me faisait mal.

Ma mère m’a donné Leçons de la lumière, par George Anderson — et m’a dit de lire le chapitre sur les enfants qui meurent.

Le chapitre s’est entièrement concentré sur les enfants qui meurent et sur la façon dont ils vivent encore vraiment dans l’au-delà – ce que j’appelle le paradis. Qu’ils sont en paix et qu’ils sont toujours avec nous. J’ai commencé à chanter dans ma tête, tu me manques, je t’aime, encore et encore. Je ne pouvais pas m’endormir. Je tournais et tournais.

Tout d’un coup, j’ai entendu mes enfants glousser. Je me suis assis droit dans le lit et ma chambre était d’un blanc éclatant.

C’était comme si le soleil brillait à travers les fenêtres, mais c’était la nuit. Il y avait un escalier blanc à côté de mon lit et mes enfants se tenaient au sommet en souriant.

A la seconde où nos regards se sont croisés, ils ont couru vers moi. Ils m’ont tenu et ont ri. Ils me font savoir qu’ils m’aiment et qu’ils seront toujours avec moi.

J’ai tout écrit dans les moindres détails. J’ai dit à Jada : « Quelqu’un d’autre t’a coiffé. Je ne t’ai jamais coiffé comme ça !

Jordan, le fils de ma mère, vient de s’allonger sur moi. Lors d’une autre visite, Jada s’est assise avec moi et je lui ai dit « Tu es partie depuis longtemps. » Elle hocha la tête, oui.

« Où étais-tu? »

Elle montra le ciel.

« Comment ça s’appelle là-bas ? »

« Ciel », a-t-elle répondu.

« A quoi ça ressemble là bas? » Je lui ai demandé.

Elle a levé les yeux au ciel : « Maman, c’est comme si tu disais à tout le monde : je suis libre de tout fardeau et je ne suis jamais triste !

Je voulais savoir comment mes enfants sont morts

Je n’ai jamais demandé à voir mes enfants après leur mort, même si la police ne m’a jamais proposé de les voir cette nuit-là. Des mois plus tard, quand je me suis senti assez fort pour entendre les réponses, j’ai posé des questions sur la scène où mon

les enfants sont morts.

On m’a dit que Jordan avait été trouvé à l’intérieur de la porte d’entrée de la maison Ringwood. Il jouait avec ses figurines de super-héros.

Jada a été retrouvée à l’extérieur, près des marches de la maison, et le corps de Kurtis a été retrouvé sur le siège conducteur de sa voiture, qui était garée dans l’allée.

Il peut être difficile pour certaines personnes de comprendre pourquoi je voulais connaître les circonstances entourant la mort de mes enfants, mais j’ai pris la décision très tôt de ne pas m’engourdir face à cette douleur.

Je voulais être informé. Je ne pouvais pas fuir ce que mes enfants ont vécu dans leurs derniers instants.

J’ai passé plus de quatre ans à pleurer profondément la perte de mes enfants les plus précieux. Je suis actif dans mon deuil. J’ai suivi une thérapie intensive de deuil et de perte pendant plus d’un an et j’ai lu tous les ouvrages que j’ai pu trouver sur la perte d’un enfant et le processus de deuil.

Je parle et parle et parle à toute ma chère famille et mes amis de mes sentiments. Je n’engourdit pas ma douleur. J’y vis et je le traverse tous les jours. J’honorerai mes enfants pour le reste de ma vie en partageant des images, des histoires, des rêves et des souvenirs.

J’ai aussi travaillé dur pour pardonner à Kurtis. Il n’y a pas de « bonne » façon de faire son deuil. La perte d’un enfant est l’expérience la plus contre nature qu’un parent puisse endurer.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, que vous envisagiez de vous suicider ou non, veuillez appeler le numéro sans frais National Suicide Prevention Lifeline au 800-273-TALK (8255) pour parler avec un conseiller de crise qualifié 24h/24 et 7j/7.

Cet article a été initialement publié sur Yahoo Parenting. Réimprimé avec la permission de l’auteur.