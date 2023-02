Le jour où Lily Collins a parlé d’une relation abusive avec un ex-petit ami

CÉLÉBRITÉS

La protagoniste d’Emily à Paris a révélé les abus émotionnels qu’elle a subis il y a des années. Ce sont les conséquences que vit encore son mariage avec Charlie McDowell.

©GettyLily Collins sort avec Charlie McDowell.

le talent de Lily Collins l’a établie comme l’une des actrices les plus appréciées de sa génération. Depuis qu’il est devenu une star de Netflix avec Émilie à Paris, l’interprète a collectionné les fans du monde entier. Mais tout n’est pas luxueux dans sa vie. Cela a été démontré en racontant relation abusive avec son ex petit ami. C’est ce qu’il a dit !

Actuellement, la figure de la plateforme de streaming est heureusement mariée à charlie mcdowell. Cependant, avant d’établir sa relation avec le réalisateur et scénariste américain, elle a eu une liaison avec un homme qui a marqué un avant et un après très négatif dans sa vie. Tel est le cas qu’il en subit encore les conséquences.

En dialogue avec le podcast Nous pouvons faire des choses difficilesLily Collins a expliqué : « J’ai eu une relation amoureuse toxique dans laquelle j’ai vécu abus verbal et émotionnel. Cela m’a fait me sentir si petit. ». le protagoniste de Émilie à Paris détenu: « ‘Il m’a appelé ‘Little Lily’ et utilisé des mots horribles à mon sujet, commenté comment je m’habillais et il m’a appelé put*, toutes ces choses ».

À cet égard, Collins a admis : «Il m’a dit des mots horribles et dégradants. Je suis devenu très silencieux et je me suis senti à l’aise dans le silence. J’avais l’impression de devoir me faire petite pour être sûre.”. De cette façon, elle a expliqué que bien qu’elle entretienne un lien très sain avec son mari, il y a encore certaines circonstances qui la mettent en alerte.

+ Le partenaire actuel de Lily Collins

« Les situations sont complètement différentes d’il y a 10 ans jusqu’à aujourd’hui. Mais peut encore me faire paniquer. Même si je suis dans la relation la plus saine, il y a un moment dans la journée où l’histoire est à nouveau la même. C’est comme une milliseconde où votre intestin réagit, votre cœur commence à battre, et tout d’un coup vous revenez à ce moment où on vous a dit cela il y a 10 ans. C’est un déclencheur dur, c’est horrible« , il a insisté.

Taylor Lautner, Zac Efron, Chris Evans et Nick Jonas Ils faisaient partie des célébrités avec lesquelles Lily Collins avait une liaison. Cependant, elle a décidé de ne pas dévoiler l’identité de son ex-petit ami et s’est concentrée sur Charlie McDowell, son mari depuis 2021.Lorsqu’une proie se sent menacée, elle se fait aussi petite que possible, probablement en ne mangeant pas, ce qui la rend moins juteuse et tentante. C’est là qu’ils se sentent le plus en sécurité», a-t-il fait remarquer, se référant à son trouble de l’alimentation. Et il a conclu : « Maintenant dans ma vie, ayant mon merveilleux mari qui me soutient, nous communiquons et parlons beaucoup”.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?