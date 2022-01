Le jour où Lily Collins a frappé le prince Charles

in

La figure d’Emily à Paris s’est souvenue des moments où le prince Charles et Lady Di ont eu des moments difficiles. Épingle de sûreté!

Lily Collins elle sait ce qu’est la célébrité depuis son plus jeune âge. Bien sûr, elle est la fille de la légende du monde du rock, Phil Collins, leader du populaire groupe britannique Genèse. Aujourd’hui, l’actrice bénéficie de l’étiquette de « célébrité » à son propre mérite grâce à sa carrière dans le monde du cinéma et de la télévision. Briller en tant que protagoniste de Emilie à Paris, série qui pose un choc des cultures avec l’arrivée d’une jeune Américaine dans une société de marketing française.

La jeune interprète a reconnu que lorsqu’elle était petite, elle avait tendance à mal se comporter et cette caractéristique se manifestait même devant des membres de la royauté britannique. Un cas dont il s’est souvenu dans l’émission Le Late Late Show avec James Corden C’était l’époque où il rendait la vie impossible aux le prince carlos: « J’ai jeté un téléphone jouet à sa tête. Ce qui a laissé tout le monde sans voix « . Zéro protocoles ?

Les bouffonneries de Lily Collins

Ce n’était pas la seule fois où Lily avait surpris un royal avec un méfait. Son autre « victime » ce n’était ni plus ni moins que Dame di: « Nous sommes à un événement Prince’s Trust et j’offre des fleurs à Diana, mais au moment où elle est allée les chercher, j’ai essayé de les enlever », la situation a sûrement fait rire plus d’un témoin.

On sait que les membres de la royauté britannique ont très raison lorsqu’il s’agit de respecter les protocoles restrictifs qu’ils ont maintenus pendant des siècles. La reine est une promotrice de ce genre de comportements, mais une fillette de deux ans ne comprend sûrement rien aux titres et à la noblesse : elle veut juste jouer ! Lily Collins s’amuse beaucoup avec ces souvenirs.

Pourrions-nous suggérer aux responsables du spectacle La Couronne ajouter ces situations à la série ? Après tout, Lily Collins est une figure de la plateforme de streaming sur laquelle le programme est diffusé : Netflix. Ce ne serait pas mal un caméo de l’actrice dans une scène basée sur ces bouffonneries mémorables à côté du le prince carlos Oui Dame di. Qu’en penses-tu?

