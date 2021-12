Le jour où Lili Reinhart n’a rien dit à Cole Sprouse de son jumeau Dylan

En 2017 Le CW a attiré des milliers de fans avec la première de Riverdale, qui a ensuite commencé à être diffusé via Netflix et son succès était imparable. La série, qui englobe le drame et la fiction, a été l’une des plus regardées au monde au point que ses acteurs ont été catapultés vers une renommée internationale. Cependant, ceux qui avaient le plus d’adeptes dans le monde étaient Lili reinhart Oui Cole épouse, qui a joué Betty Cooper et Jughead Jones.

Au début de Riverdale, les personnages de Lili reinhart Oui Cole épouse Ils n’avaient pas la meilleure relation, mais ils ont fini par établir l’une des relations les plus mignonnes de toute la série. En fait, la chimie qu’ils ont réalisée était telle que leur amour a traversé l’écran et, à la joie de tous les fans, leur cour est devenue une réalité. Pendant trois ans, les acteurs ont joué dans l’une des romances les plus appréciées d’Hollywood.

Entre 2017 et 2020, Reinhart et Sprouse ont affronté cette relation qui est devenue l’une des plus tendres et des plus respectées. Toujours avec des compliments à l’autre et un lien imbattable, les interprètes ont gaspillé de l’amour dans chacune de leurs présentations. Mais, tout n’était pas rose pour ces deux tourtereaux, mais pas parce que leur cour a pris fin, mais parce qu’elle a eu quelques confusions au cours de leur relation.

C’est parce que, comme on le sait, Cole épouse Elle a un frère jumeau nommé Dylan et pour Lili, il a été, à un moment donné, très difficile de les distinguer. Lorsque les frères Sprouse étaient jeunes et impliqués dans Les jumeaux Zack et Cody en action il était très difficile de les identifier tous les deux et de ne pas les confondre. Pourtant, désormais, ils ont grandi et sont identifiables, mais Dylan a joué un tour à son ex-belle-sœur en publiant une photographie de l’époque.

La carte postale montre les Sprouses vêtus de pain d’épice aux côtés d’Ashley Tisdale et de Brenda Song, qui ont joué le rôle principal. Zack et Cody avec eux. Et, parmi les commentaires sur la photo, publiée par l’acteur en 2019, se trouve celui de Reinhart qui a publié : « Dieu merci, tu as tagué Cole, je n’aurais jamais su que c’était lui dans ce déguisement sexy”. D’ailleurs, à vrai dire, l’interprète de Betty n’est pas le seul à s’être produit.

De nombreux commentaires sur cet instantané soulignent à quel point Cole et Dylan étaient similaires quand ils étaient petits. Cependant, ils ont maintenant considérablement changé et il est difficile de ne pas les reconnaître malgré le fait de poser ensemble pour des photographies. Ça oui, Lili reinhart Vous ne serez plus confronté à la confusion car votre relation avec Sprouse a pris fin il y a un an.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂