Le jour où les Powerpuff Girls ont rendu hommage aux Beatles

Si l’on pense à une série pour enfants des plus emblématiques de Cartoon Network, sans doutes, Les super-filles, ils doivent être là. Créé à l’origine par le prestigieux studio Hanna-barbera En 1998, l’émission a été diffusée de la fin des années 90 au milieu des années 2000 non seulement en épisodes (où ils ont consacré un épisode à la Beatles, par exemple) avaient également des films.

L’histoire tourne autour de trois filles dotées de pouvoirs dont la mission était de sauver les habitants de la ville de Saltadilla des méchants les plus malfaisants. Son succès est tel sur Cartoon Network qu’après des années la chaîne décide de relancer la série avec de nouvelles versions. Ainsi, ils ont assuré que le phénomène de ces filles durerait pendant des générations. Un joyau de la télévision pour enfants comme celui-ci a des chapitres vraiment incroyables.

Peut-être, en ce sens, l’essentiel est-il pour les créateurs et scénaristes, qui avec ingéniosité ont su mélanger différents thèmes au sein d’une émission télévisée pour garçons et filles. En fait, ils ont eu le luxe d’honorer différents personnages de la culture populaire dans plusieurs des épisodes. Et le groupe de rock mémorable était parmi eux.

Oui! Au cas où tu ne t’en souviendrais pas Les super-filles ont un chapitre dans lequel ils font référence au célèbre groupe de rock de Liverpool. Il s’agit de l’épisode 12 de la troisième saison. Les fabuleux quatre, dans ce cas, ils sont représentés par les méchants les plus connus de la bande : Mojo Jojo, princesse, lui et poilu.

Dans cet épisode, les 4 méchants découvrent le pouvoir qu’ils ont ensemble. C’est que séparément ils ne peuvent pas détruire ou Chocolat, Bulle ou Gland. Cependant, le jour où ils acceptent qu’ensemble ils disposent des forces nécessaires pour les vaincre, ils forment leur propre groupe de super-vilains. C’est là que les créateurs font la relation avec les êtres chers Beatles qui a changé l’histoire de la musique.

Au Les super-filles les Blitos, imitant le nom du groupe britannique. Dans cet événement, les méchants recréent plusieurs scènes bien connues des Beatles, des pochettes d’albums (elles apparaissent Please Please Me, avec les Beatles et Abbey Road) et ils prennent même le temps de « parler » de la relation de John Lennon et Yoko Ono, qui sont représentés ici par Mojo et un chimpanzé très mystérieux nommé par hasard Moko Jono. Non seulement son nom est presque le même, mais il portait également des vêtements blancs comme Yoko à cette époque.

Il y a toujours eu la théorie selon laquelle Yoko était celle qui a causé la séparation des Beatles et la cause de la rupture de l’association créative la plus puissante de tous les temps, c’est-à-dire celle de son partenaire, John et Paul Mccartney. Bien sûr, cela n’a jamais été validé par ses propres membres. Mais dans la série, ils traversent une fracture similaire.

Les Blitos, Petit à petit, ils se séparent, puisque le Chimpanzé tombe tellement amoureux de Mojo qu’il préfère suivre ses traces. Mais cela finit par être une ruse très astucieuse des Girls, qui parviennent finalement à se séparer de la bande de méchants et à triompher à nouveau. La fermeture est épique car ils font leur propre concert sur le toit.

Ce fut la dernière présentation des Beatles en tant que groupe en 1969. Lorsque les 4 membres du groupe se sont rendus sur cette terrasse à Londres et ont chanté plusieurs de leurs chansons, parmi lesquelles, Ne me laisse pas tomber, monopolisé l’attention des voisins et des travailleurs de l’endroit. Ainsi, ils ont été immortalisés à jamais. Avez-vous déjà vu ce chapitre ?

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Télégramme cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois à l’intérieur de l’application, dans le moteur de recherche, mettez « SpoilerBV » et là vous pouvez nous donner un abonnement pour suivre toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂