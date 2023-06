Le jour où la Suisse a voulu montrer qu’elle est le roi des trains et a lancé le plus grand du monde : 1,9 kilomètres de long

S’il s’agissait de célébrer l’histoire du chemin de fer, pourquoi ne pas le faire avec un chemin de fer historique ? Cela peut ressembler à un événement ou à un simple jeu de mots, mais une idée plus ou moins similaire est celle soulevée par la société des Chemins de fer rhétiques suisses (RhB) lorsqu’elle a décidé à l’automne de célébrer le 175e anniversaire des trains en Suisse. En un clin d’œil au plus fort de l’anniversaire, de la fierté d’ingénierie patriotique et bien sûr, dans la tradition des chemins de fer suisses, c’est exactement ce qu’il a fait : monter dans un train qui a réussi à se faufiler dans le Guinness des records.

La raison : sa taille. Sa taille énorme et étonnante.

Pour célébrer l’histoire avec l’histoire, RhB a décidé l’an dernier d’assembler un gigantesque train de 1 906 mètres de long, un authentique « serpent » mécanique composé de 25 compositions, chacune avec quatre wagons des autorails modernes Capricorn du constructeur Stadler. Le résultat : une centaine de pièces qui, selon les calculs de l’entreprise, atteignaient un poids total de 2 990 tonnes.

« Avec 25 autorails Capricorne à quatre pièces du constructeur suisse Stadler. Le train record, de 1 906 mètres de longueur, a été aligné comme un collier de perles dans le tunnel de l’Albula dans la nuit de vendredi à samedi », a expliqué la firme.

Objectif : marquer une Guinness

L’objectif de RhB était d’assembler le plus long train de voyageurs à voie étroite du monde, dépassant le record précédent, invaincu depuis plus de trois décennies. Et il y parvient. Aussi avec une marge. Sa composition a pulvérisé la barre des 1 732 mètres atteinte en 1991 et s’est glissée dans les pages du livre Guinness à part entière en tant que plus long chemin de fer de ce type jamais assemblé.

Le slogan n’est pas accidentel : le record a été pris dans sa catégorie, le train à voie étroite conçu pour les voyageurs. Si nous élargissions l’objectif pour couvrir également les compositions destinées à circulation des marchandisesRhB aurait dû ajouter quelques voitures supplémentaires pour battre le record.

En 2019, par exemple, la société Trasnet a présenté le 375 CR-17, un train de marchandises de pas moins de 375 wagons et de quatre kilomètres de long. Leurs wagons, oui, ne sont pas conçus pour accueillir des passagers, mais du manganèse africain.

Le fait qu’il y ait des voies ferrées plus étendues n’enlève rien à l’exploit de l’entreprise suisse qui, le 29 octobre 2022, est entrée dans l’histoire en exploitant son train de 1,9 kilomètre dans ce qui est peut-être l’un des plus beaux endroits du vaste réseau. : la ligne Albula, reconnue même par les experts de l’UNESCO depuis des années.









L’énorme machinerie a quitté le tunnel de l’Albula tôt un samedi après-midi (14h20) et un peu plus d’une heure plus tard (15h40), elle a atteint sa destination, à l’intersection du viaduc de Landwasser. RhB calcule que lors de sa visite pittoresque de Preda à Alvaneu, il a couvert une chute de 789,4 mètres et couvert 24.93km qui lui a fait traverser 22 tunnels et 48 ponts, dont l’impressionnant viaduc de Landwasser, d’une longueur de 142 mètres et atteignant une hauteur de 65 m.

Le voyage n’a peut-être pas été excessivement rapide — le train roulait à environ 30 km/h —, mais il s’agissait certainement d’un défi technique auquel sept conducteurs de train et 21 opérateurs ont dû participer. Cela et une démonstration de style ferroviaire, digne des meilleurs timbres des cantons suisses.

Pour le démontrer et que les amoureux du chemin de fer puissent en profiter, au-delà des environs 3 000 personnes venus à Bergün pour la fête ou les passionnés de chemin de fer qui se sont déployés le long du parcours, RhB a capté des enregistrements et des images qu’elle se charge depuis de diffuser.

Des timbres pour profiter d’un présentoir déployé en temps voulu, pour célébrer le 175e anniversaire des chemins de fer suisses, et non pour la mise en circulation du train de 1,9 kilomètre. En effet, le jour de la manifestation, un horaire spécial a été appliqué sur la ligne RhB Albula et un tronçon de route a été fermé.

Une démonstration d’ingénierie et de style.

vaut le histoire ferroviaire.

Des pages du livre Guinness.

Même de quelques bonnes cartes postales suisses.

Images: Philippe Schmidli

