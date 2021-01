Le jour où la NASA a écrasé une sonde sur Mars parce que quelqu’un a oublié d’utiliser le système métrique

Le 23 septembre 1999, après près de dix mois d’un voyage ardu vers Mars, les ingénieurs de la NASA se sont préparés à placer la sonde Mars Climate Orbiter sur l’orbite de Mars. Avec tout prêt pour célébrer le succès de la mission, la sonde s’est cachée derrière la planète et n’est plus jamais ressortie, ils ont perdu le contrôle de l’appareil et il a fini par s’écraser sur Mars. Quelqu’un a oublié de passer de l’impérial au métrique, un oubli de 125 millions de dollars.





Au fil des ans, il est devenu l’un des plus grands échecs de la NASA et également une leçon précieuse à tirer. Mars Climate Orbiter est entré dans l’histoire non pas en atteignant Mars, mais en nous montrer que l’utilisation d’une norme dans les mesures est essentielle. Il est également important de vérifier correctement les choses, surtout si vous prévoyez de transporter un projet de 125 millions de dollars sur Mars.

Mon logiciel en SI, vos pièces en unités impériales

Maintenant, comment un groupe d’ingénieurs comme celui de la NASA se tromper de conversion entre différentes unités? Ils n’avaient pas vraiment tort de faire le calcul de conversion, comme cette histoire est si souvent racontée. Le problème est qu’une partie du projet a été conçue en utilisant le système impérial et une partie en utilisant le système international.

À cette époque, la NASA avait déjà commencé à utiliser le système international, qui est celui utilisé par la communauté scientifique du monde entier. Cependant, les États-Unis continuent d’utiliser le système impérial et par conséquent de nombreux fournisseurs de la NASA ont également utilisé ce système lors de la fabrication de ses pièces, composants et autres produits pour la NASA. Bien que la NASA exigeait que les données des composants soient converties, le fournisseur Lockheed Martin ne l’a pas fait. Et ce qui s’est passé est arrivé.

Les ingénieurs assemblent le Mars Climate Orbiter, c’est-à-dire mélangeant des composants avec le système impérial et le système international.

L’un des logiciels fournis par Lockheed Martin fonctionnait et rapportait ses résultats en livres comme unité de force. Le système de la NASA qui a collecté ces données a cependant été conçu en utilisant le système international avec Newton comme unité de force. UNE erreur de communication entre différentes parties du système opérationnel.

La catastrophe s’est produite petit à petit tout au long des mois du voyage de Mars Climate Orbiter. Le système a calculé l’impulsion que la sonde devait prendre à chaque fois que les moteurs étaient allumés et depuis le centre de contrôle de la NASA, cette impulsion était envoyée de telle sorte que la sonde restait dans une position spécifique pour entrer correctement en orbite. Mais bien sûr, puisque les données sont incorrectes à chaque démarrage des moteurs, la sonde a continué à dévier de son itinéraire prévu.

Enfin, à l’approche de Mars, la sonde était sur une trajectoire qui la placerait à une altitude comprise entre 150 km et 170 km (par rapport à Mars). Son orbite était prévue à 226 kilomètres de haut, mais comme le coffre-fort minimum pour placer la sonde se situait entre 110 et 80 km, ils ont décidé de passer à autre chose. La réalité était pire la sonde n’a pas atteint Mars à une hauteur comprise entre 150 km et 170 km, mais est entrée en orbite à 57 km dérisoire de Mars.

Nous ne savons pas exactement ce qui s’est passé parce que la connexion avec la sonde a été perdue alors qu’elle faisait le tour de la planète rouge, mais on suppose qu’elle est entrée dans la haute atmosphère provoquant ainsi sa chute et sa destruction ultérieure. Il est également possible qu’il se soit écarté de son orbite et ait poursuivi son voyage à travers le système solaire. Ce qui est clair, c’est que on ne sait plus rien d’elle depuis deux décennies.

La sonde Mars Climate Orbiter avant d’être envoyée sur Mars.

Comment personne ne savait-il avant? Eh bien, en fait oui. Au cours de leur voyage de la Terre à Mars, certains ingénieurs ont réalisé que la trajectoire souhaitée ne correspondait pas aux données qu’ils recevaient de la sonde. Normalement, ces erreurs sont résolues en faisant une correction sur la trajectoire, mais cette fois il a fallu faire plus de corrections que d’habitude. Apparemment, ils ont tenté d’ouvrir une enquête à cet égard, même si rien n’a finalement été atteint.

Lockheed Martin est-elle la société responsable de l’échec de la mission? Pour la NASA, qui a par la suite ouvert une enquête approfondie pour comprendre la cause de l’échec, non. L’organisation considère l’échec de la mission comme le sien en raison d’une mauvaise gestion de la sécurité du projet. Pour Non-exécution des vérifications et contrôles appropriés cela aurait permis de déceler la discordance des données due aux différents systèmes unitaires utilisés.

Des années plus tard, il semble que nous ayons appris notre leçon. De nombreuses autres sondes ont été lancées dans l’espace et plusieurs d’entre elles dans le but d’atteindre Mars. Au cours des prochains mois, en effet, trois missions au total devraient atteindre la planète rouge. Nous avons la persévérance des États-Unis, Tianwen-1 de la Chine et la mission des Émirats arabes unis.

États-Unis vs. le monde

Qu’en tant qu’humains nous ayons exploré Mars et que nous ayons encore des erreurs d’utilisation de différentes mesures est au moins inexplicable, mais plus inexplicable est qu’au milieu de 2020 et dans un monde plus global que jamais, différents systèmes unitaires continuent d’exister. Au jour d’aujourd’hui seulement quatre pays (en fait trois car au Royaume-Uni, c’est mixte) utiliser le système impérial encore. Deux d’entre eux sont (dans leur contexte) négligeables à l’échelle mondiale: le Libéria et le Myanmar. Le problème est que l’une des principales puissances mondiales, les États-Unis, maintient le système. Et il y a ceux qui défendent que c’est mieux.

Indépendamment de tous les avantages que le système métrique a démontré, il n’est pas si facile de changer d’usage dans tout un pays. Ce n’est pas qu’ils n’aient pas essayé, en fait le Congrès des États-Unis a approuvé en 1975 par la «loi de la conversion métrique» le SI comme système d’unités préféré. Cette loi n’interdit pas le système impérial, il est donc resté présent et les entreprises ont continué à miser sur ce système dans leurs produits de consommation.

Graphique montrant les incohérences du système impérial par rapport au système international.

Pourquoi ne s’est-il pas adapté? Parce que l’apprentissage d’un nouveau système est compliquéCela frustre les gens et les entreprises ne veulent pas que les clients soient frustrés par leurs produits. De la même manière que nous (ceux d’entre nous qui utilisent le SI) trouvons le système impérial incompréhensiblement compliqué, ils trouvent le système international déroutant par rapport au système impérial.

Mais le changement est possible, certains pays ont actuellement un système mixte qui s’oriente de plus en plus vers le SI. D’autres comme le Canada, par exemple, ont fait la transition en 1970, même si cela leur a pris plus de quinze ans. Tout ce que les Américains veulent utiliser, la communauté scientifique et les principales organisations ont adapté le système international Par consensus, une répétition du cas de Mars Climate Orbiter est de moins en moins une menace.

Via | 99% invisible

Plus d’informations | NASA et Wikipedia