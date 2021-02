« Le jour où la musique est morte »: l’événement tragique qui a marqué l’histoire du rock | 45S

Le 3 février 1959, un accident d’avion causa la mort de quatre personnes: Buddy Holly, The Big Bopper et Ritchie Valens avec le pilote Roger Peterson. Cet événement s’est produit à Clear Lake, Iowa, aux États-Unis, et a pleuré le monde de la musique pour la perte de plusieurs promesses d’art et d’industrie.

Dans le récent documentaire Netflix « Break Everything », il est fait référence à Richie Valens, l’un des musiciens décédés lors de l’événement susmentionné. La série indique qu’elle a été une grande inspiration pour certains groupes au Mexique qui ont marqué l’histoire en libérant le mouvement qui a ensuite formé le rock en Amérique latine.

Dans cet article, nous parlerons de « Le jour où la musique est morte », du nom de la chanson de Don McLean « American Pie », où il raconte dans ses paroles les sentiments que cet accident a provoqués.

Buddy holly

L’un des musiciens décédés ce jour-là était Buddy Holly, une grande promesse de l’industrie américaine et l’un des pionniers du rock n ‘roll.

Sa carrière musicale n’a duré que 5 ans, suffisamment de temps pour sortir 3 albums studio qui ont ensuite servi d’inspiration pour divers groupes tels que les Beatles et même Bob Dylan, en plus, c’était l’acte d’ouverture d’Elvis Presley, donc il se positionnait déjà . très bien sur la scène.

Il avait 22 ans lorsque l’accident s’est produit.

Le gros booper

Son vrai nom était Jiles Perry Richarson Jr., connu sur la scène musicale sous le nom de The Big Hooper. Ce nom lui a été donné lorsqu’il travaillait dans une station de radio et qu’il voyait plusieurs étudiants exécuter une danse appelée The Boop.

Le succès lui est venu lorsque sa chanson « Chantilly Lace » a été numéro 1 sur les charts musicaux en 1958. Sa renommée s’est rapidement intensifiée et la chanson a été l’une des plus demandées à la radio à l’époque.

Il avait 28 ans le jour de l’accident.

Ritchie Valens

Peut-être le plus connu des 3 musiciens qui ont quitté ce monde ce jour-là et, comme Buddy Holly, il a été l’un des pionniers du rock n ‘roll.

Il est né le 13 mai 1941 à Paicoma, Los Angeles, Californie. Depuis qu’elle était petite, elle a eu beaucoup d’influence de la musique mexicaine et du blues, ce qui l’a incitée à l’âge de 5 ans à s’intéresser à la composition de ses propres pièces artistiques.

Sans aucun doute, son succès le plus célèbre et ce qui l’a conduit à une célébrité mondiale était «La Bamba», l’une des chansons les plus connues de la musique dans le monde, quel que soit le genre que vous écoutez. Au moins à un moment de votre vie, vous avez entendu cette chanson emblématique avec son rythme entraînant.

Il avait 17 ans le jour de l’accident, étant le plus jeune de tous ceux qui sont montés à bord de l’avion.

L’accident fatidique

Buddy Holly appartenait à The Crickets, l’un des groupes de rock n ‘roll qui a commencé l’âge d’or du genre aux États-Unis. Après s’être séparé d’eux, il décide de poursuivre une carrière solo, ce qui l’amène à donner une tournée intitulée « Winer Dance Party », avec Richie Valens, The Big Booper, Dion and the Belmonts et Frankie Sardo.

Ils ont eu un spectacle à Clear Lake, Iowa, mais il a ensuite dû se rendre à Moorhead, Minnesota. Cependant, Holly, qui était fatiguée après le spectacle, a décidé de louer un avion Beechcraft Bonanza, d’une capacité de 4 personnes, pilote compris.

C’est alors que Buddy Holly, The Big Bopper et Ritchie Valens ainsi que le pilote Roger Peterson sont montés et ont décollé de l’aéroport de Mason City, dans l’Iowa. Valens avait peur de voler, alors il a joué au jeu classique de « la tête ou la queue » avec Tommy Allsup. Finalement, Ritchie est monté dans l’avion.

Après le décollage, peu de temps après, le contact avec le vol a été perdu, ce qui a déclenché les alarmes qui prophétisaient déjà un événement inattendu. Le matin du 3 février 1959, l’épave de l’avion a été retrouvée dans un champ de maïs. Il n’y avait aucun survivant.

Des enquêtes ultérieures ont indiqué que la cause de l’accident était « la mauvaise décision du pilote de se lancer dans un vol qui nécessitait un instrument qu’il ne possédait pas », c’est-à-dire que son manque d’expérience avait fait perdre le contrôle de l’avion, causant l’accident.

En 1971, 12 ans après ce jour fatidique, la chanson « American Pie » de Don McLean se souviendra de cet événement, comme un hommage aux musiciens qui sont décédés ce jour-là et qui ont influencé divers groupes qui ont fait que le rock atteigne des niveaux jamais atteints auparavant. cette date.

Je termine l’article en nommant en prose les paroles de la chanson qui a donné son nom à ce jour.

Extrait de « American Pie » – Don McLean

Cela fait très très longtemps

Je me souviens encore

Comment cette musique me faisait sourire

Et je savais que si j’avais ma chance

Cela pourrait faire danser ces gens

Et peut-être qu’ils seraient heureux pendant un moment

Mais février m’a fait frissonner

Avec chaque papier que je livrerais

Mauvaise nouvelle à la porte

Je ne pouvais pas faire un autre pas

Je ne me souviens pas si j’ai pleuré

Quand j’ai lu sur sa petite amie veuve

Mais quelque chose m’a touché profondément à l’intérieur

Le jour où la musique est morte