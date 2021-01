Le jour où « La Morsa » a participé à une vidéo de Marilyn Manson | 45S

Si je mentionne le nom de Johnnie Baima ou Sandie Crisp, cela ne vous rappellera probablement personne. Mais, si je vous disais que c’est le vrai nom du protagoniste de la vidéo « Obedece a La Morsa », vous vous souviendrez rapidement de l’endroit le plus reculé de vos souvenirs de qui je veux dire.

Le 29 janvier 2021, «La Morsa» est décédée, dont la vidéo a marqué toute une génération des premières années de YouTube et est devenue l’une des vidéos virales les plus terrifiantes d’Internet et que même aujourd’hui, beaucoup musique pour enfants déformée, donnant une atmosphère sombre pour la puberté de l’époque.

Johnnie Baima était une actrice LGBT à qui on a diagnostiqué une poliomyélite, une maladie dégénérative qui décalifie les os jusqu’à ce qu’ils soient déformés. C’est cet aspect qui a causé la maladie qui lui a valu une mauvaise réputation, surtout en Amérique latine. Elle a joué dans un film où la célèbre vidéo a été extraite qui, après montage pour la rendre plus macabre, a abouti à « Obey La Morsa ».

Après être devenue célèbre d’une manière pas si positive, elle a changé son nom pour Sandie Crisp et a continué à participer à des films indépendants, où elle est bien connue dans cette catégorie.

Cependant, saviez-vous qu’elle figurait dans une vidéo de Marilyn Manson?

Au fur et à mesure que vous le lisez, l’actrice a participé avec Marilyn Mason à la vidéo de sa chanson «The Dope Show», un extrait de l’album de 1998 «Mechanical Animals».

Dans la vidéo, Manson peut être vu dans un désert sombre, jusqu’à ce qu’il soit attrapé et enfermé dans un laboratoire apparent où ils veulent expérimenter avec lui. C’est là que, au rythme des paroles et devant des mannequins blancs, Sandie apparaît danser d’une manière un peu bizarre, parfaite pour le type de musique que fait Marilyn.

Un camée laissé à la postérité

Sans aucun doute, la nouvelle qui a surpris tous les internautes les plus nostalgiques est l’apparition d’un post d’une personne qui semble être une proche de l’actrice, confirmant sa mort.

Sandie, maman, déesse, lapin. Je pense sans voix à ce monde sans toi. J’espère que vous savez à quel point vous êtes aimée et combien de personnes vous avez inspirées dans votre vie. Vous étiez la force la plus glamour, la plus jolie et la plus imaginative du commerce de rue. La reine de Sentinelle, la reine de nos cœurs », vous pouvez lire dans le post.

Sans aucun doute, l’histoire de Sandie est l’une des plus frappantes au monde sur Internet, ainsi que l’une des plus guerrières après avoir été confrontée à la polio et au VIH pendant la majeure partie de sa vie. Même avec la renommée que la vidéo Internet susmentionnée a apportée, il a continué au point de se mettre au travail avec Marilyn Manson. Un luxe que peu aimeraient avoir.

Repose en paix, Sandie Crisp.