Le jour où la Chine (n’a pas) attaqué l’Inde avec un micro-ondes: une fausse escarmouche remplace les «armes à énergie dirigée» d’aujourd’hui

L’histoire de la semaine, je ne sais pas si vous l’avez entendue, il faut la chercher dans une région montagneuse reculée entre l’Inde et la Chine. Là, dans l’Arunachal Pradesh, les troupes de montagne indiennes ont défendu deux collines fondamentales en l’éternel jeu d’échecs joué par les deux colosses asiatiques au nom de la frontière heureuse.

Mais quelque chose a commencé à mal tourner: les soldats indiens ont commencé à se sentir mal, à vomir et à ne pas pouvoir se lever. Finalement, ils ont dû se retirer et abandonner leurs positions. Le motif? Nouvelles armes chinoises à radiofréquence capable de transformer le sommet de n’importe quelle colline en four à micro-ondes.

C’est l’avenir de la guerre, mais maintenant! Et si nous ne nous sommes pas disputés à ce sujet toute la semaine, c’est pour la simple raison que, eh bien, tout semble indiquer un mensonge. En effectuant une simple recherche sur Internet, nous pouvons trouver les nouvelles dans des dizaines de médias numériques, la vérité est que cela n’est jamais arrivé. Cependant, je me suis demandé: Cela aurait-il pu arriver?





Y a-t-il des armes fabriquées avec des micro-ondes?

Ce n’est pas que je suis devenu fou parler des «armes à micro-ondes» (ou, comme on les appelle en argot, «armes à énergie dirigée») n’est pas si rare. Des dizaines de chercheurs américains sont convaincus que l’ambassade américaine à La Havane avait été victime d’une attaque de ce type qui a fait diagnostiquer à plus de vingt travailleurs américains un large éventail de symptômes allant de la douleur à la douleur. tête et nausées à la perte auditive. Et pas pendant la guerre froide, en 2017.

En 1961, Allan H. Frey a découvert que les micro-ondes peuvent inciter le cerveau à percevoir des sons communs ou de fausses sensations. En substance, c’était l’idée que les micro-ondes peuvent stimuler directement certaines parties du cerveau et, ainsi, produire ces sons ou sensations.

Pendant la guerre froide, de nombreux experts militaires craignaient que ce phénomène pourrait être utilisé pour le contrôle de l’esprit (rapidement jeté) ou comme arme de choc pour les unités anti-émeute. En outre, on pense que pendant les années 1970, l’URSS a utilisé ce type d’armes contre des diplomates américains.

Il y a trois ans, lorsqu’une série d’événements étranges à l’ambassade américaine à Cuba a ramené ces types d’armes, «tout le monde était relativement sceptique», a expliqué Douglas H. Smith, directeur du Center for Brain Injury and Repair aux États-Unis. Université de Pennsylvanie. Smith était l’un des médecins qui a étudié le cas de l’ambassade sans trouver de réponse, mais, quand l’hypothèse micro-onde est apparue, « tout le monde s’accorde à dire qu’il y a quelque chose là-bas »:.

Cependant, l’ajustement s’adapte uniquement sur le plan théorique. Même aujourd’hui, des années après le conflit, il existe peu de preuves publiques de leur évolution. Alors que les micro-ondes atteignaient les foyers du monde entier, les experts de la défense se sont inquiétés de pouvoir utiliser le rayonnement de ces boîtes métalliques comme une arme. De nombreux gouvernements ont essayé, c’est vrai; mais, au final, après des années de recherche, les projets sont encore en phase expérimentale et il ne semble pas qu’ils cesseront d’être dans un proche avenir.

