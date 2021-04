Le jour où Jennifer Aniston a refusé un film de Quentin Tarantino

Jennifer Aniston Elle est l’une des actrices les plus acclamées par le public depuis le début de sa carrière pour différents rôles et un talent qui l’a emmenée au sommet d’Hollywood. Grâce à cela, elle a été considérée comme participant à de nombreux projets cinématographiques et télévisuels., et aurait pu être dans, peut-être, le film le plus emblématique des années 90, écrit et réalisé par Quentin Tarantino, mais a décidé de ne pas participer. Quel est le film et pourquoi avez-vous dit non?

Selon les rapports de l’époque, Lorsque l’actrice avait 25 ans, elle était le visage de choix pour jouer Mia Wallace dans Pulp Fiction.. Un autre personnage en compétition pour le rôle était Julia Louis-Dreyfus, 33 ans à l’époque, mais a abandonné son travail dans l’émission Seinfeld. Enfin, celui qui a pris le rôle important et a catapulté sa carrière à l’âge de 24 ans était Uma Thurman.

Quelle était la raison pour laquelle Aniston a refusé d’être dans le film? La réponse est: Amis. En même temps que Tarantino produisait le film, le même plan était mis en œuvre, mais pour la série à succès qui l’a amenée à devenir une star de l’industrie.. Si on parle de personnages féminins des années 90 à la fois à la télévision et au cinéma, il y en aura sans aucun doute Rachel Green, aussi bien que Mienne par Pulp Fiction.

Au fil du temps, on a également appris que Aniston était considéré comme Rose sur Titanic, réalisé par James Cameron et avec Leonardo DiCaprio. Un autre des longs métrages les plus plébiscités par le public et la critique, pour lequel Même si ce n’était pas mal pour elle d’être l’une des figures de Friends, de nombreux fans imaginent ce que cela aurait été si elle avait joué ces personnages de films historiques..

Actuellement L’actrice reviendra chez Friends pour une émission spéciale qui sera diffusée sur le service de streaming HBO Max, qui sera disponible en Amérique latine à partir de juin. Il a été affecté par la pandémie de coronavirus en 2020 et Ils ont récemment annoncé que leur première attendue pourrait avoir lieu avant l’arrivée de la plateforme en Amérique latine..