Le jour où j’ai testé la voiture de série la plus rapide au Nürburgring

La veille de ce test, je n’ai pas beaucoup dormi, j’avoue que j’étais inquiet de ce qui m’attendait. Et j’étais loin de savoir qu’au lieu des 3/4 de tours habituels sur le circuit, j’aurais l’opportunité de faire plus de 10 tours complets. Mais le soupçon qu’il avait le potentiel pour être le plus rapide au Nürburgring existait depuis quelques mois.

Si vous faites un Retour en arrière mental à tous les moments que j’ai vécus au cours des 8 dernières années d’Automobile Reason, ce fut sans aucun doute l’un des plus remarquables.

Non seulement pour tout ce qui est évident (pour la voiture, l’expérience sur la piste, etc …) mais parce que c’était un voyage au milieu de la pandémie Covid-19, avec d’immenses restrictions. Un des rares voyages que j’ai entrepris pour affaires cette année, qui contraste énormément avec l’agitation d’une «année normale».

J’étais en train de faire mes valises pour revenir (et j’essayais toujours d’absorber mentalement tout ce qui s’était passé sur la piste), lorsque la région de Lisbonne et de Vale do Tejo est entrée sur la liste noire allemande en tant que zone à risque. Quelques heures plus tard, tous les tests que nous avions prévu de faire en Allemagne d’ici la fin de l’année ont été annulés.

Démon orange

Ciblée par d’importantes modifications moteur et aérodynamique par rapport à la Mercedes-AMG GTR (qu’elle avait d’ailleurs curieusement testée il y a environ un an), elle prédisait une véritable machine dévoreuse de circuits autorisée à circuler sur la voie publique.

Au Compte rendu que j’ai reçu de Bernd Schneider, déjà assis au volant (vous pouvez voir un extrait de ce moment dans notre vidéo), le quadruple champion du DTM m’a dit qu’il pouvait faire ce qu’il voulait en matière d’antipatinage et de contrôle de stabilité, puisque qui ne dépassait pas mes limites et ne dépassait pas la voiture identique qu’il allait conduire devant moi (oui Bernd, je te passerai à droite … dans mes rêves!).

La dernière fois que j’étais sur le Lausitzring, j’ai dû (essayer …) aussi de chasser un autre pilote dans le même sens: «notre» Tiago Monteiro, qui était comme moi au volant de la dernière génération de Honda Civic Type R.

En bref: un test sans restrictions, au volant d’une supercar de 730 ch entièrement livrée aux roues arrière et à être enseigné par l’une des légendes du sport automobile.

Je ne m’attarderai pas sur les considérations relatives à la Mercedes-AMG GT Black Series. J’ai déjà dit tout ce que j’avais à dire en près de 20 minutes de film, monté avec maîtrise par Filipe Abreu.

Les « Black Series » n’ont jamais été connus pour leurs records sur la piste (encore moins pour la facilité d’être apprivoisé), mais plus pour la brutalité de la fourniture de puissance aux roues arrière, et un prix à payer pour égaler cette brutalité.

Mais dans cette Mercedes-AMG GT Black Series, la marque de Stuttgart a vu qu’elle avait le potentiel de concevoir la série Black Series à un niveau différent.

Un record dans des conditions difficiles. Est-il possible de faire encore mieux?

Hier soir, nous avons confirmé ce que nous espérions: c’est le modèle de série le plus rapide du Nürburgring-Nordschleife, déjà conforme aux nouvelles règles pour établir un record.

Il a battu le record de la Lamborghini Aventador SVJ, dans des conditions météorologiques défavorables: -7 ° C de température extérieure et parties humides de la piste comme vous pouvez le voir dans la vidéo publiée par Mercedes-AMG.

Après un petit, mais complet, atelier sur le circuit sur le moteur et l’aérodynamique, j’ai interrogé l’un des ingénieurs de Mercedes-AMG sur le potentiel pour nous d’affronter la voiture de série la plus rapide du Nürburgring. La réponse fut, avec un grand sourire sur son visage: « Je ne peux pas commenter. »

Au volant de ce démon record se trouvait Maro Engel, le pilote Mercedes-AMG qui, dès l’âge de 35 ans, a montré avec brio et dans des conditions aussi complexes, il est possible de défier toutes les limites. Un dossier entièrement vérifié, avec des spécifications standard, y compris les pneus, avec la voiture telle qu’elle est livrée au client lorsqu’elle quitte l’usine.

Baissez vos bras? Nous, les humains, ne faisons pas cela.

Une autre barrière est franchie dans ce grand voyage qu’est l’évolution de l’automobile. Ce n’est pas nouveau. Cette recherche de dépassement de nos limites, le fait que nous ne soyons pas résignés, est quelque chose qui s’inscrit dans notre existence.

Mercedes-AMG a montré que même dans un monde confronté à l’un des plus grands défis de notre histoire, elle n’a jamais manqué de se surmonter et a marqué l’un de ses modèles comme le plus rapide du Nürburgring.

C’est à travers cet esprit de résilience, qui traverse toute l’industrie automobile et, bien sûr, nous tous, êtres humains, que nous résistons. Même en allant de l’avant, cela semble de plus en plus difficile.

Que le prochain vienne! Un nouveau record ne devrait pas tarder à sortir. Là, nous serons en première ligne, si cela est permis, bien sûr.