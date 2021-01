Le jour où Elon Musk s’est comparé à un méchant des Simpsons

Elon Musk a augmenté sa fortune par la hausse des actions de Tesla et ce jeudi, il a dépassé Jeff Bezos en tant que personne la plus riche du monde. Une hausse de 4,8% du prix du constructeur de voitures électriques a suffi à couronner un entrepreneur qui n’est pas sans polémique pour ses projets audacieux. Le magnat prend la critique avec humour et est même venu se comparer à un personnage des Simpsons. C’est à propos de qui?

Le Sud-Africain de 49 ans accumule une fortune de 188,5 milliards de dollars Jusqu’au 7 janvier et continue ainsi avec un 2020 où leurs revenus ont augmenté de façon exponentielle car les actions de Tesla ont augmenté de 743%. Son plus grand jalon l’année dernière a été le lancement du vaisseau spatial SpaceX en mars, la première entreprise privée à lancer une fusée dans l’espace.

Cependant, sa figure a également suscité la controverse pour sa façon révolutionnaire de voir le monde. Veut amener les humains à Mars en 2024, a présenté un projet de mise en œuvre d’une puce dans les cerveaux pour les surveiller, a essayé de créer une méga ferme solaire qui alimente l’ensemble des États-Unis en énergie et prévoit de créer un réseau souterrain de tunnels pour mettre fin au trafic.







« Parfois, il frôle les fous », Il a été décrit par un ancien partenaire et précisément ce profil extravagant le faisait ressembler à un personnage des Simpsons. En 2018, il a lancé un lance-flammes à travers sa société The Boring Company, Il les a tous vendus en quatre jours et a gagné 10 millions de dollars.







Ce n’est pas parce qu’il a un lance-flammes et que j’ai un lance-flammes que… euh… ok très bien, je suis Hank Scorpio – Elon Musk (@elonmusk)

27 novembre 2019





Elon Musk: le jour où il a été comparé à un personnage diabolique des Simpsons

Musk a été critiqué pour sa tentative et a fait des mèmes comme si c’était Hank Scorpion de la célèbre série animée. «Ce n’est pas parce qu’il a un lance-flammes et que j’ai un lance-flammes que… euh… d’accord, je suis Hank Scorpio., posté sur Twitter et a plaisanté sur la situation.

Le Scorpion est apparu pour la seule fois dans l’épisode « Vous ne bougez que deux fois » de la saison 8 et a gagné l’affection du public pour ses excentricités. C’était un homme d’affaires multimillionnaire, avec un air de grandeur, des problèmes mentaux et l’intention de conquérir le monde.