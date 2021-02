Le jour où David Bowie s’est déguisé en Daft Punk pour recréer la couverture de «Heroes» | 45S

L’annonce de la séparation de Daft Punk après 28 ans de carrière Cela a généré de la tristesse non seulement chez ses fans, mais aussi chez les milliers d’artistes qui ont montré leur admiration et leur respect pour le duo français, l’un des plus remarquables, le légendaire David Bowie.

Le Chameleon of Rock s’est toujours intéressé à la nouvelle vague d’artistes qui a émergé au fil des ans, ayant parmi son répertoire des collaborations avec des groupes tels que Placebo, Arcade Fire et Gorillaz, qui était sa dernière collaboration dans la vie, mais elle n’a pas réussi à convaincre Damon Albarn de l’inclure dans «Humanz».

Mais tout comme Bowie a refusé à un moment donné de travailler avec Coldplay, affirmant que la chanson qu’ils lui proposaient «n’était pas très bonne», le duo de DJ français, Daft Punk, s’est également retrouvé dans une situation similaire en 2013, depuis d’accord avec NME, Bowie leur fit une demande de remixer une de ses chansons, étant cordialement rejeté par le groupe qui « ne les intéressait pas ».

Et clairement Bowie n’est pas un type rancunier puisqu’en 2014 lors des récompenses Semaine de la musique, il était très enthousiaste d’avoir remporté le prix The Strat de son ami Rob Stringer, utilisant ses réseaux sociaux pour raconter une anecdote dans laquelle une réunion de travail a commencé avec Stringer lui ouvrant la porte avec le casque de l’un des membres du Daft Punk.

Quand j’ai frappé pour la première fois à la porte de son bureau à Sony, New York, Vous pouvez imaginer ma surprise lorsqu’un membre Daft Punk l’a ouvert. Il m’introduisit en silence et me fit signe de m’asseoir sur la chaise à droite du bureau du président, qui était le sien. Il a enlevé son casque brillant, et oui, c’était Rob.

« » Ceci, « dit-il, » c’est jusqu’où j’irai pour mes artistes. » J’ai découvert qu’au cours de cette journée, Rob avait non seulement été invité en tant que troisième membre exécutif de Daft Punk à un concert à l’heure du déjeuner dans un club de Manhattan, mais avait également dirigé un symposium sur la dylanologie au magasin de vêtements Barneys. Pour terminer, vous avez chorégraphié un numéro de danse d’interprétation émouvant sur «They Don’t Know About Us» de One Direction pour le casting de Glee.

«Le connaissant pour l’homme qu’il est, il n’était pas surprenant qu’il ait remporté le prix le plus prestigieux de ce soir, The Strat. Si vous devenez l’objet de leur enthousiasme, un artiste trouvera un véritable soutien à long terme qui fait cruellement défaut à l’industrie du disque.».

«Quand vous m’avez demandé si je pouvais prendre quelques samedis pour enregistrer mon album pour pouvoir regarder les matchs du club de football de Luton Town, comment pourrais-je refuser? C’est le moins que je puisse offrir à l’homme qui de ses propres mains a porté mon album au numéro un mondial. Félicitations pour The Strat, Rob. Tu es une étoile ».

La photographie qui accompagnait l’histoire de Bowie en était une dans laquelle il utilise le casque de Guy-Manuel de Homem-Christo, membre de Daft Punk, pour recréer la couverture emblématique de son album « Heroes », réunissant les deux artistes dans une carte postale qui restera dans l’histoire de l’un des plus importants groupes français de ces derniers temps.