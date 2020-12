Le jour où Cisco a laissé Apple utiliser les marques iPhone et iOS

Quiconque vous prononce le mot iPhone pensera immédiatement à Apple. C’est le pouvoir et la reconnaissance d’une marque. Cependant, ce nom n’était pas une idée originale de Steve Jobs et de l’entreprise. Ni celui d’iOS.

En janvier 2007, l’iPhone a été lancé. Lorsqu’il a été introduit, Apple a affirmé qu’il exécutait le même noyau Unix que Mac OS X et qu’il utilisait plusieurs des mêmes outils. Son système d’exploitation s’appelait « iPhone OS » et il a gardé ce nom pendant quatre ans. C’était en 2011 quand il a été renommé iOS.

Le « problème » des deux marques, iPhone et iOS, c’est qu’ils étaient déjà enregistrés par une autre société: Cisco. Et un différend juridique a commencé pour le droit d’utiliser ces noms.

Je suis Steve Jobs et je souhaite utiliser la marque iPhone

Cisco Systems a affirmé détenir la marque iPhone depuis 2000. En fait, il vendait des téléphones Linksys sous ce nom depuis 2006. L’iPhone de Cisco était un téléphone pour Voice over Internet Protocol (VoIP), qui permettait aux utilisateurs de passer des appels gratuits ou à très bas prix sur Internet à l’aide d’un logiciel tel que Skype.

À l’époque, l’un des dirigeants de Cisco était Charles Giancarlo. Selon le livre « Inside Apple » d’Adam Lashinsky, Giancarlo a reçu un appel de Steve Jobs lui-même dans lequel il a assuré qu’il voulait utiliser le nom commercial de l’iPhone. «Il ne nous a rien proposé pour cela. C’était comme une promesse qu’il serait notre meilleur ami », dit Giancarlo.

Cisco a refusé car, selon ce responsable, son intention était d’utiliser cette marque. Peu de temps après, c’est le service juridique d’Apple qui a appelé pour expliquer qu’ils pensaient que Cisco avait «abandonné la marque». Selon ce livre, aux yeux d’Apple, Cisco n’avait pas suffisamment défendu ses droits de propriété intellectuelle promouvoir le nom afin que la marque iPhone soit disponible pour une utilisation par Apple. Giancarlo assure dans ce livre que c’est à ce moment-là que Cisco a menacé de se battre devant les tribunaux pour l’utilisation du nom iPhone avant même le lancement du terminal.

Cependant, finalement Cisco a attendu et C’est le lendemain de la présentation du téléphone que l’entreprise est allée en justice, dénonçant Apple pour l’utilisation de cette marque. Le vice-président senior de Cisco et avocat général pour Cisco, Mark Chandler, a affirmé que Cisco avait tenté de négocier «bien» avec Apple après qu’Apple ait demandé à plusieurs reprises l’autorisation d’utiliser le nom iPhone de Cisco. « Il ne fait aucun doute que le nouveau téléphone Apple est très excitant, mais ils ne devraient pas utiliser notre marque sans notre permission », a-t-il déclaré.

Un autre appel pour réparer les choses

À peine un mois plus tard, Steve Jobs a personnellement repris le téléphone pour communiquer à nouveau avec Giancarlo.

Comme ce directeur se souvient, il l’a appelé à la maison pour le dîner de la Saint-Valentin. Après avoir parlé pendant un moment, Jobs a demandé s’il pouvait recevoir un e-mail à la maison.

Peut-être que Giancarlo se souvient bien de ce moment car en 2007, il était courant pour les foyers aux États-Unis d’avoir une connexion Internet, et plus encore s’il était l’un des principaux dirigeants d’une entreprise de réseautage, qui se consacrait précisément à la fabrication de l’équipement nécessaire pour que les connexions fonctionnaient.

Quoi qu’il en soit, la vérité est que peu de temps après, Cisco et Apple sont parvenus à un accord: les deux sociétés pourraient utiliser le nom de l’iPhone, a mis un terme à ces litiges et assuré qu ‘ »ils exploreraient les opportunités d’interopérabilité dans les domaines de la sécurité et des communications entre entreprises et consommateurs ».

Qu’il y ait eu ou non un accord financier est quelque chose qui a été traité comme une question confidentielle.

iOS, nous revenons aux anciennes méthodes

Cependant, quelques années plus tard, les deux sociétés se disputaient l’utilisation d’un autre nom commercial.

Cisco a utilisé un système d’exploitation dans son équipement réseau qu’il a appelé iOS (Système d’exploitation Internet). Et, comme nous l’avons vu, c’est en 2011 qu’Apple a renommé le logiciel qui se trouvait dans son iPhone pour l’appeler iOS.

Cependant, l’expérience est un diplôme et dans ce cas l’accord est intervenu avant qu’il y ait des plaintes juridiques. «Cisco a accepté de concéder la licence de la marque iOS à Apple pour l’utiliser comme nom du système d’exploitation d’Apple pour l’iPhone, l’iPod touch et l’iPad», ont déclaré les deux sociétés.