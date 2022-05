Le jour où Carlos Torres, de La Reina del Flow, a été harcelé par un fan

in

Carlos Torres a été catapulté à la renommée internationale pour son rôle de Charly Flow dans La reine du flux. Mais, avec la célébrité, des situations d’oubli lui sont également venues, comme le harcèlement d’un fan.

© @carlos1torres1Carlos Torres dans La Reine du Flow

La reine du flux Elle fait partie de ces séries qui, avec sa couverture, n’émanent pas du divertissement, encore moins. Mais, quand vous commencez à le regarder, vous ne pouvez vraiment pas vous arrêter. Avec deux saisons de plus de 20 épisodes chacune, l’histoire d’amour entre Yeimy Montoya et Charly Flow Cela a fait sensation dans le monde entier. C’est que, son arrivée sur Netflix l’a consacrée comme l’une des fictions les plus applaudies de ces derniers temps.

C’est-à-dire en même temps La reine du flux Il grandissait et traversait les frontières, ses acteurs aussi. Carolina Ramírez dans la peau de Yeimy Oui Carlos Torres joue Charly Petit à petit, ils ont gagné l’amour de milliers de fans à travers le monde. En fait, ils ont atteint un tel point qu’ils ont eux-mêmes vu comment leur vie a complètement changé après ces personnages.

Cependant, la vérité est qu’à cause de cela Charles Torres Il a dû faire face à une situation totalement indésirable il y a quelques mois : il a été harcelé par un fan. La femme se faisait passer pour sa petite amie quand il entretient en effet une relation avec la femme d’affaires Joanna Castro. D’après ce que l’artiste colombien a raconté, la fanatique qui se faisait passer pour sa petite amie lui a assuré qu’ils étaient en couple et qu’ils avaient eu une relation il y a 11 ans.

« Je lui ai parlé et au bout d’un moment elle m’a dit qu’elle était très amoureuse de moi, au point de me dire qu’elle avait voyagé car elle sentait que j’allais la rencontrer, j’allais réaliser qu’elle était l’amour de ma vie, le coup de foudre, nous allions aller chez moi, nous allions nous marier et être ensemble pour le reste de nos viesraconte Torres. De même, ledit harceleur lui a remis une très longue lettre où il expliquait que leur lien était évident d’après ses publications sur les réseaux. Quelque chose qui, sans aucun doute, a fait peur à l’acteur.

« Je suis allé à ma voiture et elle m’a suivi parce qu’elle voulait continuer à me parler, mais j’ai réussi à partir. Puis il a commencé à m’écrire sur les réseaux sociaux pour m’insulter puis il m’a parlé comme si j’étais ma copine.« , il expliqua. L’acteur a rendu ce message public à l’époque pour préciser pourquoi il préfère garder sa vie privée. Aux yeux du public, il est un acteur, mais la réalité est qu’il est aussi une personne qui mérite sa vie privée.

