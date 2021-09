Le jour où Britney Spears a sauvé Comment j’ai rencontré ta mère

Bien qu’aujourd’hui nous nous souvenons Comment j’ai rencontré votre mère en tant que l’une des dernières grandes sitcoms, son parcours était sur le point d’être très différent. La série qui a été diffusée pendant neuf saisons entre 2005 et 2014 a joué Josh Radnor, Neil Patrick Harris, Cobie smulders, Jason segel et Allyson Hannigan. En 2008, l’avenir de la production a changé à jamais, au cours de deux épisodes de la troisième saison.

Avec une bonne idée comme point de départ, Comment j’ai rencontré votre mère commençait à perdre de sa présence sur le petit écran. Le public n’était pas consolidé et cela mettait en danger l’avenir du spectacle. Cependant, ils avaient suffisamment de poids pour faire appel à l’une des figures les plus difficiles du milieu et pouvoir changer le cours de l’histoire. Britney Spears Il est apparu en deux chapitres en 2008 et la série n’était plus la même.

Cela a été dit par l’un des producteurs exécutifs de la série, Chris Harris, qui a révélé que la participation de l’icône de la pop n’était attendue à aucun moment. « Autant que je m’en souvienne, Britney Spears apparu de nulle part. Son équipe pensait qu’elle avait besoin d’une remise à zéro, d’être re-présentée en public et ils voulaient quelque chose de sympa et d’amusant. », a-t-il assuré dans une interview avec Realpolitik. C’est ainsi qu’ils l’ont embauchée pour être Abby, la réceptionniste de Stella.

« On avait ce rôle de réceptionniste, qui n’allait pas être gigantesque », il se souvint Harris, qui a reconnu : « Nous étions dans une bulle, nous n’avons pas réussi. Nous avions un noyau dur de fans, mais les cotes n’aidaient pas. ». À l’époque, l’idée de la production était de convoquer une star qui servirait à sauver la série mais, à son avis, cela fonctionnait rarement. Cependant, pour Comment j’ai rencontré votre mère a été un tournant : « Ici, il y avait des hélicoptères qui survolaient le plateau parce qu’ils voulaient voir ce que j’allais faire Britney. Ça a fini par être génial, c’était le rôle parfait pour elle et pour nous. C’était l’épisode le plus regardé depuis des années ».

Que se serait-il passé si Comment j’ai rencontré ta mère avait été annulé

La fin de Comment j’ai rencontré votre mère a été remis en question par la façon dont tout s’est terminé. En fin de compte, il semblait que la mère n’était pas si pertinente pour l’histoire et que tout se résumait à cette romance latente entre Ted (Radnor) et Robin (Smulders). Mais si SCS a décidé d’annuler la série en raison des faibles cotes d’écoute comme certains le pensaient avant l’apparition de Britney Spears, il y avait un plan B. Ted se serait retrouvé avec une autre des filles qu’il a rencontrées.

Pendant longtemps, on a cru que La victoire (ashley williams) devait être la mère des enfants de Ted. La relation entre les personnages était l’une des plus cohérentes, durables et appréciées des fans. Supossely Oui Comment j’ai rencontré votre mère ne pouvait pas terminer son voyage, l’idée des créateurs était que La victoire finira par être la mère des enfants.