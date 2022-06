Le jour d’Outlander, Sam Heughan et Caitriona Balfe ont partagé des photos rares de la saison 6

Starz

La sixième saison de Étranger Cela s’est terminé il y a des semaines, mais les fans s’en souviennent encore. C’est pourquoi aujourd’hui le jour de l’outlander, les protagonistes ont partagé des souvenirs du tournage. Voir!

© GettySam Heughan et Caitriona Balfe

Malgré que la sixième saison de Étranger terminé il y a moins d’un mois, les fans de la série manquent déjàCaitriona Balfe et Sam Heughan dans le rôle de Jamie et Claire Fraser. En effet, dans la nouvelle édition de Starz, leurs personnages ont fait face à une adversité beaucoup plus dangereuse que dans les chapitres précédents. Avec cela, ils ont réussi à rendre leur intrigue encore plus engageante et prometteuse que les cinq parties précédentes.

Cependant, la réalité est que la sixième saison de Étranger c’était le plus court puisqu’ils n’en ont sorti que huit épisodes, laissant tout le monde en vouloir plus. Mais, alors que le casting est dans le tournage de la septième partie, la vérité est que les fans sont toujours très connectés à ce qui s’est passé dans ces épisodes.

pour la même raison Sam Heughan Oui Caitriona Balfe Ils ont profité de ce 1er juin pour surprendre leurs followers. A l’occasion de la célébration du célèbre « jour de l’étranger”les acteurs ont partagé de rares photos des coulisses de la saison 6. Dans les deux messages, les deux étaient très heureux à la fois dans les cartes postales et dans ce qu’ils ont écrit pour les accompagner.

« Bonne journée mondiale des Outlanders. Quelques souvenirs du dernier jour de tournage de la saison 6, avec de bons amis anciens et nouveaux. (Oh et notre offre : un dîner de poisson !)« , a écrit Sam Heughan sur votre compte Instagram. Parallèlement à ces mots, il a partagé sept photographies dans lesquelles on le voit en très bonne compagnie et profitant de ce qui était, comme il l’a dit, le dernier jour de tournage.

Pour sa part, Caitriona Balfe a écrit: Bonne journée mondiale des Outlanders (je n’arrive toujours pas à croire que nous avons une journée). Sans doute, c’était un message plus court, mais qui bouge dans le même sens, notamment à cause des clichés qu’il a décidé de partager. Non seulement Heughan en fait partie, mais des personnages comme Cesar Domboy comme Fergus, Lauren Lyle comme Marsali Oui Jessica Reynolds (Mauve).

Et, encore une fois, les protagonistes de la série basée sur les livres de Diana Gabaldon, montrent qu’ils sont très impliqués dans ce qui se passe dans le monde en dehors de la bande, c’est-à-dire avec leurs fans. De plus, pour le moment, personne n’est sorti pour parler du tournage sur lequel ils travaillent ou si la série aura une huitième saison.

