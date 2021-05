Le jour de l’indépendance était à la fois la fin d’une époque et le début d’une nouvelle

Alors que nous approchons du 25e anniversaire de Indépendance Jour, nous réfléchissons à la façon dont il reste à l’apogée des mashups de films à succès de science-fiction / catastrophe, et comment il a influencé l’industrie plus qu’il ne semble en avoir le mérite.

Guerres des étoiles. parc jurassique. La matrice. Début. Ce sont tous des films que nous reconnaissons aujourd’hui pour leur influence et leur impact sur l’utilisation des effets spéciaux dans le cinéma moderne à gros budget. Guerres des étoiles a présenté au public la puissance des effets spéciaux réalistes tout en établissant la formule du cinéma à succès. parc jurassique a été le premier film à maîtriser à la fois les effets spéciaux d’action en direct générés par ordinateur et l’utilisation de l’animatronique. La matrice a combiné des influences de plusieurs royaumes du cinéma classique tout en innovant des agrafes de films d’action classiques telles que des fusillades et des séquences de combat au corps à corps chorégraphiées. Pour terminer, Début a apporté une narration sophistiquée à grande échelle et des valeurs de production complexes au royaume de la science-fiction traditionnellement pittoresque et hallucinante.

Par rapport à ces films révolutionnaires, Jour de l’indépendance ne semble pas aussi impressionnant. Bien que son action divertissante, ses effets spéciaux impressionnants et son casting impressionnant aient résisté à l’épreuve du temps, cela ressemble à un blockbuster hollywoodien banal. De nos jours, les films d’action sur l’invasion extraterrestre / apocalyptique sont un centime à la douzaine. Chaque film de spectacle à gros budget est plein de stars de la liste A à la popularité montante, et les effets spéciaux de nos jours sont si excellents que nous n’avons rarement rien à redire – même lorsque les films ignorent complètement la physique.

Et pourtant, quand je repense aux films qui ont peuplé mon enfance, je ne peux pas mettre de côté Jour de l’indépendance si facilement. C’est peut-être le fait que c’est probablement le film que j’ai le plus regardé en entier et en passant. C’est peut-être le fait que les images du film sont si fortes et percutantes que vous ne pourrez jamais les sortir de votre esprit. C’est peut-être le fait que peu d’autres films ont depuis transmis une expérience de visionnage de films à succès dans un long métrage singulier. Peu importe la raison, ID4 comme on l’appelle collectivement, a mieux résisté à l’épreuve du temps que la plupart des films de son époque.

J’irais même jusqu’à dire qu’aucun film sorti dans les années 90 d’ailleurs La matrice a eu un impact aussi important sur le cours de la réalisation de films futurs que Jour de l’indépendance. Vous pourriez faire valoir que d’autres films ont des influences plus fortes en ce qui concerne des attributs spécifiques, mais Jour de l’indépendance dans son ensemble, illustre le mieux l’approche « plus gros est mieux » qu’Hollywood a adoptée avec ses exploits cinématographiques au cours des deux décennies suivantes. Pour toutes les raisons pour lesquelles le film me distingue encore individuellement, j’estime qu’il a établi un précédent que tous les autres films ont depuis tenté de reproduire (avec des niveaux de succès variables).

Commençons par la prémisse. Jour de l’indépendance est un mélange de La guerre des mondes et un film catastrophe des années 1970 comme Tremblement de terre ou alors L’aventure Poséidon. La guerre des mondes a résisté à l’épreuve du temps en tant que modèle du film d’invasion extraterrestre, et Jour de l’indépendance mis à jour l’action et les effets spéciaux aux normes du début du siècle. L’aspect du film catastrophe se rapporte à une histoire mettant l’accent sur plusieurs personnes de différents horizons devant se rassembler pour faire face à cette situation destructrice. Il donne une perspective à plusieurs niveaux aux événements du film et se concentre sur les personnes qui luttent contre ce qui sont fondamentalement les forces de la nature.

Le succès du film catastrophe est bien documenté. Il a pris le relais dans les années 1970 après la baisse de popularité du film épique en tant que l’un des types de films les plus rentables que Hollywood puisse faire. Ils étaient remplis de célébrités de la liste A qui étaient attirées par l’exposition que ces films offraient, ainsi que par les gros salaires. Ce n’est pas surprenant qu’ils aient pris de l’importance à peu près au même moment Mâchoires a inventé le blockbuster. Le public voulait s’évader dans les salles de cinéma, et ce type de film était plus dynamique, plus extravagant et plus commercial qu’autre chose. Au lieu que les studios essaient d’attirer le public, ils ont organisé des événements cinématographiques que le public ne pouvait tout simplement pas ignorer.

Alors que le blockbuster est resté plus proche de la formule spielbergienne que de l’approche du film catastrophe dans les années 1980, les choses ont changé à la fin des années 1990. 1996 a vu la sortie de Tornade, Attaques de Mars! et Jour de l’indépendance. C’étaient tous des films extrêmement coûteux et très médiatisés liés à une destruction généralisée. 1997 a modifié la cause de la destruction des volcans avec Le pic de Dante, et Volcan (sans parler du film avec le plus de nominations aux Oscars et à égalité de victoires, est un film catastrophe de 1997, Titanesque). 1998 a introduit des astéroïdes meurtriers avec Impact profond, et Armageddon (sans parler d’Emmerich Godzilla). Ce n’est pas un hasard si tous ces films au thème similaire sont sortis en même temps. Ce n’est pas non plus un hasard si le seul film mentionné ici que nous apprécions encore sincèrement est Jour de l’indépendance (et je veux dire cela avec tout le respect que je vous dois Tornade).

La raison pour laquelle nous avons vu cet afflux de films catastrophe au milieu des années 90 était le fait que les effets spéciaux avaient soudainement avancé à un point où ce type de film était esthétiquement et commercialement réalisable. Alors que les films de moindre catastrophe avaient eu un impact avant 1995 (Backdraft, Apollo 13, La vitesse), ils avaient des échelles plus petites et s’appuyaient sur des effets spéciaux pratiques axés sur les cascades. Pour trouver le dernier film catastrophe à gros budget avec une destruction généralisée avant 1995, il faut remonter jusqu’aux années 1980. Quand le temps s’est écoulé! Ce film ressent des générations derrière ce qui a été accompli par les grands studios hollywoodiens au milieu des années 90.

Je pense que nous avons également vu cet afflux soudain de films catastrophe à gros budget, car ce type de film était le fruit à portée de main pour montrer les effets spéciaux de pointe qui ont été développés au début des années 90. Regardez Pixar, par exemple. Il s’agissait d’une entreprise qui avait essayé de faire un long métrage en utilisant uniquement des images générées par ordinateur pendant près de 20 ans avant que le matériel informatique ne rattrape finalement au début des années 90 pour le rendre possible. Ce n’est pas différent de l’avalanche de films loufoques-CGI que nous avons vu sortir au début des années 2000 lorsque la technologie a fait un autre bond en avant. Les films de catastrophe pourraient être plus réalistes que jamais, et leur succès passé signifiait qu’Hollywood voyait des signes de dollar une fois que la technologie les rendait réalisables à nouveau.

Donc, à cet égard Jour de l’indépendance n’est pas le film le plus original. Il a été construit pour profiter d’une opportunité unique dans l’industrie. Selon les normes actuelles, il est irréaliste, dramatique et plutôt obtus. Mais on peut dire la même chose de tous ces autres films catastrophe des années 90. Quels ensembles ID4 en dehors de cela, il utilise ces éléments de base pour créer une expérience qui fait passer le divertissement avant tout. Le casting, les explosions, les one-liners ringards, l’élément de sauver le monde avec l’ingéniosité humaine… tout cela met un sourire sur votre visage d’une manière qui ne deviendra jamais vieille ou ennuyeuse. Je ne peux pas dire la même chose de la plupart de ces autres films catastrophe des années 90.

L’idée d’aborder un film comme une propriété de divertissement n’est pas toujours un moyen infaillible de réussir. La plupart de ces autres films catastrophe des années 90 misaient beaucoup sur la fascination pour les effets spéciaux, plus que les autres éléments. Armageddon peut avoir un casting charismatique et sa part d’attitude positive, mais il est dirigé par un homme sans capacité d’attention. Attaques de Mars! Comporte également un casting stellaire et est dirigé par quelqu’un que nous apprécions pour son caprice, mais aucun n’a la possibilité de faire ce qu’il fait de mieux. ID4 est conçu pour divertir de haut en bas. C’est ambitieux, mais pas complaisant. Ses effets spéciaux sont orientés vers cet objectif – vous faire sortir de votre siège. C’est un retour aux évasions classiques d’Hollywood – c’est-à-dire qu’il n’oublie jamais que ce n’est finalement qu’un film.

Fait intéressant, la popularité de ce type d’approche du cinéma n’est pas nouvelle et persiste encore à ce jour. Pour chaque super sérieux Batman commence blockbuster, nous obtenons un Transformateurs. Même dans les années 90, vous aviez des superproductions plus stupides comme Hommes en noir en compétition dans le même espace que Le fugitif. Tout le monde ne veut pas regarder un film qui nécessite un investissement émotionnel ou critique important. Parfois, nous voulons simplement nous amuser sans effort. Des films du début des années 90 comme parc jurassique et La vitesse a adopté une approche similaire. Mais ID4 sans doute a amené ce type de film à un niveau supérieur.

parc jurassique utilisé des effets spéciaux qui n’avaient jamais été vus auparavant. C’était le premier exemple de CGI photo-réaliste utilisé pour plus qu’une simple animation singulière dans un long métrage. C’était révolutionnaire car cela signifiait que les films n’avaient pas besoin d’utiliser exclusivement des modèles. Cependant, la sophistication des graphiques générés par ordinateur n’était pas encore au point où les cinéastes pouvaient s’en remettre largement. En conséquence, de nombreux films de l’époque mélangeaient CGI avec des effets spéciaux pratiques, en particulier des modèles. De cette manière, la technologie derrière CGI est utilisée pour améliorer les effets spéciaux du film, et non pour comprendre les effets spéciaux du film.

ID4 était très important à cet égard car il utilisait des effets spéciaux de pointe pour l’époque dans un grand blockbuster axé sur le divertissement. ID4 avait besoin de plus de 3000 plans d’effets spéciaux, plus que tout autre film à ce moment-là. Pour réaliser ces clichés, les producteurs se sont fortement appuyés sur des modèles et des effets spéciaux pratiques afin de réduire au maximum les coûts et le temps de production.

La tâche de créer ces modèles était immense et très complexe. En fin de compte, l’équipe de production pour ID4 avait créé le plus de modèles jamais réalisés pour une production de long métrage. Je ne sais pas si ce record tient toujours, mais je ne serais pas surpris que ce soit le cas. Ces modèles n’étaient pas non plus petits. Certains d’entre eux étaient assez grands, y compris un vaisseau extraterrestre de 30 pieds de diamètre et une maquette de 10 pieds sur 5 pieds de la maison blanche.

Donc, en plus de la valeur de divertissement incroyable, du casting étrangement incroyable et des doublures ringardes, je pense que ce que j’apprécie le plus ID4 C’est ainsi qu’il représente simultanément deux époques du cinéma hollywoodien. D’un côté, voici un film au zénith de sa génération d’effets spéciaux. Il a été publié à l’aube de CGI prenant le relais des effets spéciaux pratiques, en particulier la création de modèles. Bien que la fabrication de modèles soit encore une partie très importante de la production cinématographique à ce jour, son échelle et sa dépendance n’ont jamais été aussi grandes que dans ce film. De plus, ce film a toujours l’air fantastique, malgré l’utilisation d’une approche aussi ancienne des effets spéciaux.

La deuxième partie de mon appréciation de ID4 découle du fait qu’il était à l’avant-garde de toute une vague de nouveaux films à succès qui essayaient d’aller plus loin et mieux qu’avant. Ce type de compétition est ce qui inciterait les entreprises à développer de meilleurs effets spéciaux, de meilleures séquences d’action et de meilleures techniques de production pour les grands films. ID4 se démarque comme l’apogée des films catastrophes des années 90, mais son penchant pour un film d’action basé sur la destruction alimenterait la direction du blockbuster à l’avenir. Les films d’action d’aujourd’hui reposent tellement sur la destruction qu’il semble que s’ils ne détruisaient pas les choses de manière convaincante, cela ruinerait toute l’expérience. Vous pouvez remercier ID4 pour être un tremplin crucial sur la voie de la réalisation de nos superproductions modernes préférées.