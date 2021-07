Le jour de l’indépendance a presque joué Kevin Spacey en tant que président

Jour de l’indépendance Cela aurait pu être très différent si Kevin Spacey avait joué le président Whitmore, mais c’était en fait le plan initial. Au cours du week-end, le film de science-fiction patriotique a célébré son 25e anniversaire. Mettant en vedette Will Smith et Jeff Goldblum, le film populaire mettait également en vedette Bill Pullman dans le rôle mémorable du président des États-Unis. Compte tenu du discours emblématique prononcé par le personnage à l’un des moments les plus cruciaux du film, il semble clair avec le recul que le bon homme a obtenu le poste.

En repensant au film en l’honneur de son anniversaire, le co-scénariste Dean Devlin, qui a écrit le scénario avec le réalisateur Roland Emmerich, a jeté un nouvel éclairage sur sa production. Une révélation particulièrement intéressante était que Spacey était le premier choix du président Whitmore. Il a également été révélé que le président allait être décrit comme un méchant ; car le personnage a été remanié une fois que Pullman est venu à bord pour jouer le rôle. Comme Devlin l’explique :

« J’ai connu Kévin [Spacey] depuis le lycée. Nous venions de voir The Usual Suspects, un premier montage. L’idée originale était de dépeindre le président comme un méchant, et ça allait être une torsion qu’il soit héroïque quand il monte dans l’avion [at the end of the movie]. C’est pourquoi nous poussions pour Kevin Spacey. À un moment donné, nous avons dit : « Nous pouvons obtenir Kevin pour 200 000 € dès maintenant. Dans un an, il va gagner un Oscar et il va [cost] 2 millions de dollars. Le directeur du studio a déclaré : « Kevin Spacey ne gagnera jamais d’Oscar de mon vivant. »

Peu de temps après cette conversation a dû avoir lieu, Spacey a remporté l’Oscar du meilleur acteur de soutien pour son rôle dans Les suspects habituels. Quelques années plus tard, il remportera un autre Oscar du meilleur acteur en raison de sa performance acclamée dans beauté américaine en 1999. Curieusement, Spacey incarnera plus tard un homme politique qui deviendra président des États-Unis dans la série à succès Netflix Château de Cartes. Entre 2013 et 2017, Spacey a toujours été nominé pour le prix de l’acteur principal aux Emmys pour le rôle, bien qu’il n’ait jamais remporté la victoire.

La carrière de Kevin Spacey a pris un tournant en 2017 lorsqu’il a été accusé de harcèlement sexuel et d’inconduite par plusieurs accusateurs. Il n’a pas été présenté dans un rôle majeur depuis son apparition dans Club des garçons milliardaires en 2018, mais il a depuis repris sa carrière d’acteur. Il incarnera un détective dans le film italien L’uomo che disegnò Dio, ce qui se traduit par L’homme qui a dessiné Dieu. Franco Nero, le réalisateur du film, tient également le premier rôle. Malgré la controverse entourant Spacey, Nero a déclaré à ABC News qu’il était satisfait de son casting. « Je suis très heureux que Kevin ait accepté de participer à mon film », a déclaré Nero. « Je le considère comme un grand acteur et j’ai hâte de commencer le film. »

La date de sortie de L’uomo che disegnò Dio n’a pas été officiellement défini. Pour ce qui est de Jour de l’indépendance, vous pouvez regarder le film Spacey-free sur HBO Max si vous souhaitez revisiter le long métrage en l’honneur de son anniversaire. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

