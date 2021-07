Le jour de l’indépendance a fait exploser les cinémas il y a 25 ans aujourd’hui

Jour de l’indépendance revient chaque année, mais il y a 25 ans, le spectaculaire film d’invasion extraterrestre de Roland Emmerich du même nom est arrivé dans les cinémas juste avant les vacances du 4 juillet et est devenu l’un des plus gros blockbusters de tous les temps. Avec Will Smith, Jeff Goldblum et Bill Pullman, le film a rapporté plus de 817 millions de dollars dans le monde, a livré certaines des scènes de destruction les plus impressionnantes jamais mises à l’écran et nous a donné l’un des discours cinématographiques les plus inspirants de l’histoire. C’est pourquoi le film est toujours apprécié par plusieurs quarts de siècle plus tard.

« Jour de l’indépendance ce soir!!! meilleur film catastrophe des années 90 ou avez-vous tout simplement tort », a déclaré un fan du film sur Twitter, et il est juste de dire qu’ils n’ont pas du tout tort. Le film passe sa demi-heure d’ouverture à créer un sentiment de catastrophe imminente, comme un mystérieux signal de l’espace est interprété par l’ingénieur satellite formé au MIT David Levison (Goldblum) comme un compte à rebours. Alors qu’il tente d’alerter le président d’un danger imminent, des vaisseaux spatiaux extraterrestres font connaître leur présence dans le monde entier, se positionnant au-dessus de certains des plus grandes villes du monde, dont évidemment Washington DC et le centre de New York.

Alors que le compte à rebours atteint son apogée, les extraterrestres déchaînent la destruction qui laisse les villes en ruines et les humains doivent se battre contre l’anéantissement complet. Après un discours entraînant du président Thomas Whitmore (Bill Pullman), la dernière demi-heure voit le capitaine de Will Smith, Steven Hiller and Co, affronter l’assaut extraterrestre dans des combats aériens et des combats au corps à corps qui dégénèrent en une finale mémorable dans laquelle l’outsider vient bien. et les personnages principaux survivent tous pour partager des câlins et se féliciter les uns les autres.

Le réalisateur Emmerich a eu l’idée du film tout en faisant la promotion Porte des étoiles, quand on lui a posé des questions sur ses croyances personnelles sur la vie extraterrestre. Avec le co-scénariste Dean Devlin, Emmerich a eu l’idée d’avoir une invasion extraterrestre à grande échelle où les extraterrestres feraient connaître leur présence immédiatement plutôt que de se cacher dans l’ombre pendant une grande partie du film. Ce qu’il a produit était un film qui allait redéfinir l’échelle des films catastrophe pour les années à venir, avec des scènes de destruction qui ont anéanti des villes entières et des combats à l’arme à feu avec des vaisseaux spatiaux qui ont suscité le même genre de crainte ressentie à la sortie de Guerres des étoiles.

Même si le film a connu des moments difficiles avec certains critiques, il est indéniable que le film et son héritage ont survécu aux opinions des opposants. En plus d’être assis derrière parc jurassique en tant que deuxième film le plus rentable de tous les temps – il occupe actuellement la 85e place dans la liste – le film a remporté un Oscar pour ses effets spéciaux. Une suite est arrivée 20 ans plus tard, Fête de l’indépendance : résurgence , mais cela n’a pas eu le même impact, n’a rapporté que 389 millions de dollars sur le double du budget du film original, 165 millions de dollars.

Malgré les performances relativement médiocres de la suite, les fans adorent toujours Independence Day et sont apparus dans certains de leurs tweets d’anniversaire qui peuvent être vus ci-dessous. En plus de cela, Bill Pullman a repris cette semaine son rôle de Thomas Whitmore dans une publicité pour Budweiser qui encourageait les gens à se faire vacciner et à aider tout le monde à célébrer ce Jour de l’Indépendance en prononçant une nouvelle version de son célèbre discours cinématographique. Je suis sûr que nous célébrerons tous à notre manière, et quoi de mieux que de regarder l’un des plus grands blockbusters de science-fiction de tous les temps.

Fête de l’Indépendance ce soir !!! ???? meilleur film catastrophe des années 90 ou avez-vous tout simplement tort ???? pic.twitter.com/0lkLL20j4l — livibot ???? (@LiviBot) 2 juillet 2021

Avant que #4 juillet rappelez-vous le blockbuster avec un président combattant des monstres extraterrestres. Dream Theater, Foo Fighters, et plus encore. Meilleure réplique du film Independence Day ? « BIENVENUE SUR TERRE ! » FLUX @TheXRockfordhttps://t.co/L0TMczBYq6pic.twitter.com/ftjTnyvu2W – Kevin Kellam (@Kevkellam) 2 juillet 2021

Films classiques à LA, OC : « Independence Day », « Badlands », « Excalibur », « Jaws »: le blockbuster de l’été 1996 « Independence Day » est en tête de notre liste de films classiques diffusés à LA et OC cette semaine. pic.twitter.com/fwOKERgb2S – Eldar Polak (@eldarpolak) 2 juillet 2021

J’ai prévu ma lecture du week-end, la novélisation du film Independence Day. Il est resté trop longtemps sur l’étagère sans être lu. Ce que tu lis? #weekendreading#FourthOfJulyWeek-endpic.twitter.com/4SDTUj7BDf – Revue de robot rétro (@RetroRobot01) 2 juillet 2021

« Nous n’irons pas tranquillement dans la nuit. Nous ne disparaîtrons pas sans combattre. Nous allons vivre. Nous allons survivre. Aujourd’hui, nous célébrons notre fête de l’indépendance ! » Wow, cela fait *25 ans* que ce discours a électrisé le public du cinéma #Jour de l’indépendancehttps://t.co/83VCmVCBgF – Atul Karmarkar (@atulkarmarkar) 2 juillet 2021

Bonne lecture sur un film vraiment amusant que j’ai vu quelque chose comme 4 fois au cinéma en 1996. Jour de l’Indépendance – sorti en salles ce jour-là en 1996.#ID4https://t.co/XCnVFSV7zk – Jake (@JakeVK) 2 juillet 2021

