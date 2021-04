Le jour de la Terre, la NASA nous rappelle comment nous sommes tous connectés

Cette Jour de la Terre (22 avril), des scientifiques de la NASA, des astronautes et même la sensation pop nominée aux Grammy Awards Shawn Mendes se sont associés pour nous rappeler comment la planète Terre nous relie tous.

Le Jour de la Terre peut nous rappeler à quel point ce « beau rocher que nous appelons chez nous » est vraiment incroyable et précieux, a déclaré aujourd’hui l’astronaute de la NASA Mark Vande Hei lors d’un appel avec d’autres membres de l’équipage à bord de la Station spatiale internationale et de Mendes. Le musicien a partagé des questions sur la Terre et l’espace soumises par des enfants du monde entier aux astronautes, qui comprenaient Shannon Walker de la NASA, Mike Hopkins, Victor Glover et Vande Hei et le voleur spatial japonais Soichi Noguchi, pour y répondre.

« Voir la Terre d’ici est assez spectaculaire », a déclaré Glover à Mendes, « et cela me fait également réaliser à quel point il est important que nous fassions tout ce que nous pouvons pour en prendre soin. »

Glover et le reste de l’équipage ont ensuite répondu aux questions des enfants sur le Jour de la Terre, qui allaient de « Comment les élèves peuvent-ils contribuer à la protection de l’environnement? » à « Y a-t-il des licornes dans l’espace? »

En rapport: La réalité du changement climatique: 10 mythes démantelés

Bien que la NASA soit surtout connue pour des choses comme les atterrissages sur la lune d’Apollo, les missions de la navette spatiale et les découvertes dans des domaines comme l’astrophysique, l’agence spatiale est également un acteur majeur en ce qui concerne les sciences de la Terre et changement climatique . Ce n’est pas une grande surprise car la Terre est, après tout, une planète dans l’espace. Et, comme Karen St.Germain, directrice de la Division des sciences de la Terre

Au siège de la NASA, a déclaré à 45secondes.fr dans une interview le Jour de la Terre, l’espace aide en fait les scientifiques à mieux comprendre la Terre.

« Lorsque nous voulons comprendre ce qui se passe autour de nous, nous montons naturellement », a déclaré St. Germain. «Nous irons au dernier étage d’un immeuble et regarderons, nous gravirons une colline et regarderons. [And] eh bien, l’espace est l’ultime hauteur. C’est un excellent point de vue pour regarder en arrière sur notre Terre, notre planète natale, et vraiment comprendre comment cela fonctionne. «

« Et bien sûr », a-t-elle ajouté, « la NASA est notre agence spatiale civile qui construit des satellites. » En fait, de nombreux satellites de la NASA surveillent la Terre, imaginent et étudient tout, des océans à l’atmosphère. Données de ces satellites est vitale pour la poursuite de l’étude du changement climatique .

« Nous pouvons mesurer les températures, nous pouvons mesurer les changements dans le champ gravitationnel, nous pouvons mesurer les changements d’élévation de la végétation et de la glace et ainsi de suite », a ajouté St. Germain à propos de l’importance d’étudier la Terre depuis l’espace. « C’est cette collection d’observations qui nous permet vraiment de comprendre comment les différents aspects du système terrestre, les océans, la glace, l’atmosphère, la terre et, franchement, les communautés humaines interagissent. »

Elle a ajouté que les enquêtes scientifiques en cours sur la Station spatiale internationale sont également une raison majeure pour laquelle faire de la science dans l’espace peut nous aider ici sur Terre.

«La station spatiale est une excellente plate-forme pour regarder en arrière sur notre Terre. Et nous avons une suite d’instruments à bord qui mesurent toutes sortes de choses», a-t-elle dit, donnant des exemples comme l’instrument de station spatiale ECOSTRESS (The ECOsystem Spaceborne Thermal Radiometer Experiment on Space Station), qui mesure même de petits changements dans la température de la végétation sur Terre. Cela « peut nous dire à quel point la végétation est stressée; cela peut nous dire avec quelle efficacité elle utilise l’eau pour se refroidir », a-t-elle déclaré.

En rapport: Une analyse de la NASA montre le record de 2020 pour l’année la plus chaude de tous les temps

Elle a également mentionné les enquêtes en cours qui permettent aux scientifiques d’étudier les changements dans la canopée des arbres depuis l’espace, ce qui peut révéler beaucoup de choses sur les systèmes forestiers et les niveaux de dioxyde de carbone.

« Nous avons même un instrument qui regarde le soleil vers l’extérieur et mesure l’énergie entrante, qui est, bien sûr, la source du réchauffement de notre planète », A ajouté St. Germain.

Quatre astronautes participeront bientôt à de telles recherches, comme ils lancent demain (23 avril) à bord du vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX depuis le centre spatial Kennedy de la NASA dans le cadre de SpaceX Équipage-2 mission à la station spatiale.

C’est la 51e année que les festivités du Jour de la Terre ont lieu, car la fête a été créée et célébrée pour la première fois le 22 avril 1970. La NASA célèbre la fête planétaire cette année avec une variété de programmes et de ressources. En plus de l’appel en direct entre Mendes et l’équipage de la station spatiale, l’agence a également organisé un événement virtuel du Jour de la Terre qui a commencé hier (21 avril) et se prolongera jusqu’à samedi (24 avril).

Vous pouvez accéder à l’événement, qui comprend des activités virtuelles, des jeux d’apprentissage adaptés aux enfants et des ressources téléchargeables (tout le contenu est en anglais, mais une partie est disponible en espagnol.) Vous pouvez trouver cet événement gratuit ici .

« La NASA dispose de nombreuses ressources que les gens peuvent utiliser pour vraiment commencer à comprendre comment le climat change », a déclaré St. Germain.

« Plus nous sommes informés en tant que citoyens, meilleurs seront les choix que nous faisons sur la manière dont nous voulons que notre avenir se déroule », a-t-elle déclaré, ajoutant que les personnes à la maison à la recherche de plus de ressources peuvent le faire. ici à la NASA.

Envoyez un courriel à Chelsea Gohd à [email protected] ou suivez-la sur Twitter @chelsea_gohd. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.