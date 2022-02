Le jour de la Saint-Valentin, Prime Video a créé une série de seulement 5 épisodes idéale pour célébrer l’amour

SAINT VALENTIN

Prime Video est l’une des plateformes de streaming les plus populaires et cela est dû à son vaste catalogue qui vient d’être renouvelé. Découvrez la nouvelle série qui a été créée et est idéale pour célébrer l’amour.

Avec Saint Valentin Juste au coin de la rue, les plateformes de streaming ont commencé à remplir leur catalogue de productions romantiques. C’est que, le jour de l’amour, il est tout aussi valable de profiter d’une sortie que de profiter du temps passé à regarder un film ou une série. Pour cela, Première vidéovient de sortir une fiction digne du week-end précédant le 14 février.

Bien qu’il ne puisse pas encore devenir le géant du streaming, Première vidéo Il a un grand nombre d’utilisateurs abonnés. En fait, c’est le deuxième service à la demande avec le plus de téléspectateurs et, par conséquent, afin de continuer à maintenir son audience et à attirer encore plus de monde, l’entreprise s’adapte à tout moment de l’année. A tel point que, maintenant, avec l’arrivée du jour de Saint Valentinne pouvait pas être l’exception.

C’est pourquoi ils viennent d’ajouter la comédie romantique à leur catalogue Avec amour. Avec une seule saison de cinq épisodes, cette mini-série a tout pour être la compagnie idéale pour ce week-end. Organisée autour des différentes fêtes tout au long de l’année, la première édition peut déjà être appréciée dans plus de 240 pays et territoires à travers le monde. Et, sans aucun doute, on peut dire que Prime l’a encore fait.

Avec amour Il a l’assaisonnement parfait pour devenir l’une des meilleures créations du genre romantique, du moins cette année. Eh bien, innovez dans ce domaine et montrez une histoire d’amour d’une manière complètement différente. Mettant en vedette Emeraude Toiba, Mark Indelicato et Rome Flynn, il montre une autre vision de l’amour qui est parfaite à partager Saint Valentin.

Le synopsis officiel se lit comme suit: « With Love suit les frères et sœurs Diaz, Lily et Jorge, qui sont déterminés à trouver l’amour et un but dans leur vie. Se déroulant pendant des vacances différentes tout au long de l’année, chacun des cinq épisodes suit Lily, Jorge et la famille Diaz pendant 12 mois alors qu’ils vivent les hauts et les bas de la vie certains des jours les plus importants de l’année.”.

