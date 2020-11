Le joueur reçoit une vraie prothèse de bras bionique Metal Gear Solid

Metal Gear Solid ou plutôt, toute la franchise «Metal Gear» occupera à jamais une place spéciale dans nos cœurs. Bien que la séparation de Konami et Hideo Kojima signifiait la fin de la franchise pour tout le monde, les deux sociétés avec 5 principales spin-offs et de nombreuses spin-offs ont créé un héritage unique qui aura à jamais une place dans le monde du jeu vidéo.

Cela signifiait la fin car la série ne pouvait pas être la même sans Kojima en tant que père spirituel de la franchise. Cela a, entre autres, la partie post-Kojima Metal Gear Survive montré.

Influence en dehors de l’industrie du jeu

Mais «Metal Gear Solid» n’est pas seulement connu dans le monde du jeu vidéo. La franchise met habilement ses palpeurs, comme le montre le rapport actuel, entre autres.

Konami a traité avec l’entreprise Ouvrez Bionics s’est associé pour développer et publier une prothèse de bras bionique basée sur « Metal Gear Solid ». La victime est Daniel Melville, un homme de 29 ans originaire de Grande-Bretagne. Il est né sans main droite et portait une prothèse «bras ouverts» depuis trois ans. Maintenant, il est passé au bras bionique de Snake.

Le produit fini n’a pas seulement l’air aussi cool que dans les jeux, il remplit même d’autres fonctions. Vous devez absolument regarder la vidéo correspondante!

Melville, qui aime la franchise MGS plus que tout, est satisfait de la nouvelle prothèse et dit:

« C’est incroyable. C’est tout ce que j’ai toujours voulu d’un bras bionique. […] J’adore jouer et avoir le bras de Snake dans la vraie vie est tout simplement fou. «

Il y avait une situation similaire en 2015 lorsque Konami a aidé à équiper James Young d’une prothèse MGS appropriée. Il a également perdu un bras et même une jambe dans un accident dans le système de métro DLR de Londres.

La nouvelle prothèse de bras est basée sur le design de Venom Snake Metal Gear Solid 5: La douleur fantôme, il est rouge et noir et est livré avec plusieurs options de préhension. Bien sûr, il n’est pas équipé d’une variété de capacités comme un poing de fusée comme dans un jeu vidéo, mais en tant que bras bionique, c’est plus qu’une simple prothèse.

Les entreprises prévoient de développer davantage de prothèses de bras bioniques afin que davantage de personnes puissent bénéficier de la technologie dont elles ont désespérément besoin. Les caches « Metal Gear Solid Venom Snake » pour la prothèse sont également vendus séparément afin d’adapter une prothèse existante à la conception.

Qu’est-ce qu’une prothèse de bras bionique? Les prothèses de bras bioniques n’existent pas depuis trop longtemps. Ils ne sont pas simplement destinés à remplacer le bras. Ils devraient également offrir des fonctions supplémentaires. Par exemple un rétroaction sensorielle, plus Possibilités de mouvement et un commandes intuitives de mouvements ainsi qu’un cosmétiques naturels. C’est, pour ainsi dire, une fusion de biologie et de technologie.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂