Le joueur parvient à terminer « Ocarina of Time » sans utiliser l’épée

Dans le monde des jeux vidéo, il y a des gens capables d’accomplir toutes sortes d’exploits tels que terminer certains titres en utilisant le contrôle spécial de « Guitar Hero », le terminer sans recevoir un seul coup des ennemis ou trouver le moyen le plus rapide de le terminer. Mais ce fan de la saga « The Legend of Zelda » augmenterait la mise avec une singulière limitation dans son jeu.

L’utilisateur de YouTube Sam Bliss a enregistré sur sa chaîne le chemin tortueux qu’il a parcouru pour terminer sans utiliser l’épée de Link dans « Ocarina of Time », un jeu qui a révolutionné la formule de la franchise en 1998 après son arrivée sur la Nintendo 64, étant considéré comme l’un des meilleurs titres de l’industrie du jeu vidéo.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Alan Wake : La vidéo compare les nouveaux graphismes au jeu original

En 13 minutes, Bliss a présenté un résumé de son voyage pour sauver Hyrule en utilisant toutes sortes d’objets et de problèmes dans le jeu qui lui ont permis d’accéder à certaines zones utiles dans les donjons, réussissant à terminer « Ocarina of Time » en environ sept heures. .

Le joueur a utilisé des objets quelque peu évidents, tels que le « Fairy Bow » et le « Megaton Hammer », en plus d’utiliser d’autres plus inattendus, tels que les « Deku Sticks » ou des bouteilles vides, montrant que ceux-ci ont une grande utilité s’ils sont entre de bonnes mains.

Vous pourriez aussi être intéressé par: La collection de « Life Is Strange » a déjà une date de sortie

La saga de « The Legend of Zelda » continue de recevoir une grande attention de la communauté de joueurs, qui finira par trouver de nouvelles façons de plus en plus compliquées et élaborées de terminer l’un de ses versements. Même un joueur terminerait « Ocarina of Time » en utilisant un vrai ocarina comme contrôle de jeu.

Pendant plus de deux décennies, « The Legend of Zelda: Ocarina of Time » a montré qu’il possédait une valeur de jouabilité qui ne perd pas de sa validité devant la communauté des fans, une réalisation pour laquelle Nintendo a exprimé sa fierté au fil des ans avec diverses rééditions. et remasterisés.