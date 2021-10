Le joueur parvient à terminer « Dark Souls 3 » en utilisant le code morse

La saga dark fantasy « Dark Souls » n’établirait pas seulement un nouveau standard de difficulté dans le monde des jeux vidéo parmi les joueurs qui se vantent de leurs compétences de commandement. Il a également mis en place une sorte de meme/défi dans lequel les joueurs professionnels recherchent la manière la plus ingénieuse de finir les titres de cette franchise ou de tout autre titre appartenant au genre « Soulsborne ».

Un nouvel exemple a été établi par le streamer Twitch Rudeism, qui armé d’un seul bouton programmé avec des commandes en code morse, a réussi à terminer ce jeu, en présentant les résultats de cette expérience tortueuse à travers ses plateformes et réseaux sociaux.

Dark Souls 3 a été battu avec le code Morse ! 19 bosses, 258 250 pressions de bouton. (DLC à venir) Et ce n’est pas parce qu’il peut être battu avec un seul bouton que des jeux comme Dark Souls ne devraient pas avoir d’options d’accessibilité et de difficulté ! pic.twitter.com/DporRqC15E – Rudeism (@rudeism)

Rudeism a partagé via Twitter ses derniers efforts pour terminer « Dark Souls 3 », présentant une stratégie basée sur des virages et des esquives avant d’attaquer le boss final du jeu, contrôlant le personnage avec des motifs simples en code Morse, notant qu’environ 258 250 pressions de bouton pour traverser les 19 boss du jeu.

Non satisfait de cette réalisation impressionnante, Rudeism souligne que le DLC du jeu est toujours en attente, expliquant que cet exercice peut servir d’exemple pour plaider en faveur d’une plus grande accessibilité aux jeux vidéo via ses manettes, une tâche dans laquelle Xbox essaie de s’améliorer depuis des années. avec des plateformes adaptables à différents handicaps.

Le rudeisme est connu de ses fans pour les manières ingénieuses dont il parvient à montrer ses compétences en tant que joueur. De la finition de « The Legend of Zelda: Ocarina Of Time » en utilisant un vrai Ocarina, à jouer en quelque sorte « Fall Guys » en utilisant des bonbons à la gelée.

L’un de ses exploits les plus récents a été de connecter une grenade (le fruit, pas l’instrument militaire) à une série de nœuds et de câbles de manière à pouvoir l’utiliser comme contrôleur de jeu avec le titre d’action « Hades ».