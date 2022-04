Le joueur de tennis préféré de Ben Stiller est argentin

in

Hollywood

L’acteur derrière de grands films comme Zoolander Oui Ma copine Polly a exprimé son soutien dans les réseaux pour un athlète sud-américain.

© GettyL’acteur est un passionné de sport.

Grâce aux réseaux sociaux, notamment aux comptes vérifiés, il est très facile de savoir ce que pensent certains artistes Hollywood sur des sujets d’actualité. Dans ce contexte, il est aussi beaucoup plus simple de connaître les passions qui les animent. Par exemple, il y a des années, quand Marcelo Bielsa obtenu une promotion à la première ligue anglais avec les leedsreçu le soutien de Nikolaj Coster-Waldau Oui Matthieu Lewisétoiles de Le Trône de Fer Oui Harry Potterrespectivement.

Désormais, dans le cadre d’une nouvelle édition du tournoi de ATP-tennis qui se déroule à Montecarlo, il y avait une star de haut niveau qui a précisé qu’il suivait de près cette édition du tournoi. Il s’agit de Ben Stillerun acteur au parcours reconnu, que l’on peut pour beaucoup associer à des comédies telles que Zoolander, Ma copine Polly ou la trilogie de les fousoù il a partagé une scène avec Robert de niro.

Dans votre compte officiel Twitter, Stiller Il a retweeté le message d’un des athlètes qui participe au tournoi et l’a fait avec un signe de soutien. Il s’agit de Diego Schwartzmann, le joueur de tennis argentin qui se classe actuellement 16e au monde. Ce jour-là, l’athlète sud-américain a battu l’Italien 2-6, 6-4 et 6-3 Lorenzo Musetti (position 82 au classement), et qualifié pour les quarts de finale où il rencontrera le numéro 5 mondial, Stefanos Tsitsipas.

Après la victoire âprement disputée, Schwartzmann a partagé une vidéo du résumé du match réalisé par le compte @TennisTV accompagné de deux émoji les mains en l’air. Quelques heures plus tard, Stiller il l’a retweeté accompagné du message « Aller @dieschwartzman”. L’affichage, qui a ajouté plus de 2 mille aime En très peu de temps, il s’est vite rempli de messages d’Argentins pleins de fierté pour le soutien de cette figure de Hollywood.

La série Ben Stiller à ne pas manquer

Ces derniers mois, Ben Stiller était au centre de la scène grâce à une grande série développée pour AppleTV+. Il s’agit de gravité, qui avait cet artiste comme réalisateur d’une grande partie de ses épisodes. Composé de 9 chapitres, c’est une satire assez sombre qui rappelle Miroir noir qui raconte l’histoire d’une entreprise qui a réussi à développer une puce très spéciale. Ancrée dans ses collaborateurs, elle leur permet de partager leur vie personnelle et professionnelle. L’avez-vous déjà commencé ?

