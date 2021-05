Le joueur de GTA 5 a réussi le jeu sans subir de dégâts

Un joueur de Grand Theft Auto V Il a réalisé un exploit incroyable en battant tout le jeu sans subir de dégâts. L’exploit a été partagé sur YouTube par l’utilisateur Anonyme. Selon la description YouTube, le joueur avait besoin 48 tentatives pour y parvenir, ce qui semble être un nombre assez petit, compte tenu de la durée du jeu.

Les spectateurs peuvent regarder l’intégralité de la performance à travers trois vidéos sur YouTube, d’une durée d’environ neuf heures. Pour ce faire, le joueur a utilisé un mod appelé OHKO, également connu sous le nom de Knock-Out en un coup. ce qui donne au joueur seulement 1 HP. La première vidéo se trouve en haut de cette page.

En plus du mod OHKO, UnNameD note que cela a été réalisé sans porter d’armure et sans utiliser la capacité de Trevor. Il est difficile de surestimer à quel point cette réalisation est impressionnante. Ne pas subir de dégâts dans un match de n’importe quel jeu est incroyablement difficile, mais Grand Theft Auto V pourrait être encore plus difficile que la plupart des autres.

Il est difficile d’imaginer à quel point cela a dû être tendu, surtout après avoir sombré plusieurs heures dans une course. Il est impossible de dire si quelqu’un d’autre a réalisé quelque chose de similaire, mais c’est une réalisation qui sera vraiment difficile à reproduire.

Grand Theft Auto V est actuellement disponible pour PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One et PC.