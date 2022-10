Le jeune Luffy de One Piece (Netflix) révélé, qui sera-ce ? – Moulage

une pièce célèbre la sortie en salles de cette année Film One Piece: Rouge et l’anime amène l’arc Wano Kuni à une conclusion finale. Et si cela ne suffisait pas, il y a le nouveau jeu vidéo One Piece : Odyssée.

Il se passe beaucoup de choses autour de la franchise pirate. Mais une chose en particulier a le monde entier qui regarde avec des yeux ravis.

Et c’est le Série d’action en direct One Piececommandé par Netflix.

Nous savons déjà qui se glissera dans chaque rôle en tant que Straw Hat Pirates, mais une chose était encore inconnue.

Qui joue le jeune Monkey D. Luffy ? Luffy n’est pas seulement montré à l’âge adulte, mais aussi dans ses jeunes années. Et on sait désormais qui incarne ce rôle. C’est le jeune acteur Colton Osorio.

« One Piece » ne cache généralement pas d’avoir des sections historiques sur des flashbacks dire.

Par exemple, il y a le jour très spécial dans la vie de Luffy où il Chapeau de paille Shanks rouge a reçu. De tels flashbacks seront presque certainement adaptés de la série live-action.

Nous pouvons également voir comment était Luffy quand il était jeune « accidentellement » mange son fruit du diable qui a fait de lui l’homme notoire en caoutchouc que nous connaissons et aimons aujourd’hui.

Le casting complet de One Piece sur Netflix

Mais qui d’autre est dans la série ? Voici le casting de One Piece (Netflix):

Monkey D. Luffy (jeune) – Colton Osorio

Monkey D. Luffy – Inaki Godoy

Roronoa Zoro – Mackenyu Arata

Nami-Emily Rudd

Usopp – Jacob Romero Gibson

Sanji Taz Skylar

Koby-Morgan Davies

Alvida – Ilia Isorelýs Paulino

Helmeppo—Aidan Scott

Buggy—Jeff Ward

Arlong-McKinley Belcher III

Garp-Vincent Regan

Shanks—Peter Gadiot

Corps entier—Jean Henry

