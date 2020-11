Le jeune génie de BYJU est à la recherche de jeunes prodiges de toute l’Inde

Studio FP17 nov.2020 19:00:44 IST

Quelle est la première chose qui vous vient à l’esprit lorsque vous entendez le mot génie? Une personne plus intelligente? Quelqu’un qui peut extraire des idées de choses apparemment banales et les appliquer pour des percées majeures? Quelqu’un qui travaille avec une passion ardente et une ténacité inébranlable vers un objectif auquel ils croient?

Ou quelqu’un qui les a tous et avec eux, a le potentiel de changer le monde tel que nous le connaissons?

Un génie est quelqu’un qui, avec toutes les qualités ci-dessus, a le courage non seulement de sortir des sentiers battus, mais aussi la capacité de casser la boîte et d’en créer une nouvelle, plus avancée. Leur esprit fonctionne à une longueur d’onde différente, leur QI peut être à un niveau différent et leur façon de voir la vie est inégalée.

Lorsque de tels génies sont au travail, le monde avance. Alors pourquoi ne pas aller plus loin?

Imaginez jusqu’où le monde aurait atteint maintenant, si nous avions les ressources pour trouver de jeunes prodiges aussi talentueux dès leur enfance, les préparer et accélérer leur génie en mettant en lumière leurs talents dès leur plus jeune âge?

C’est exactement ce que vise le Young Genius – A News18 Initiative de BYJU. Jetez un œil à ce que cela implique:

Avec cette collaboration, BYJU’S, l’une des plus grandes entreprises de technologie électronique au monde, vise à fournir une plate-forme de niveau national aux jeunes génies à travers le pays, pour qu’ils se manifestent et mettent en valeur leurs talents.

Si vous connaissez un enfant, ou en avez un, qui a montré des signes de génie exceptionnel, ou qui est bien au-dessus du reste de la tranche d’âge dans n’importe quel domaine, que ce soit les arts de la scène, les sports, les universitaires ou plus, cette initiative est l’endroit où vous devriez vous impliquer. Cela peut être dans n’importe quel domaine ou domaine; tout ce dont nous avons besoin, ce sont de jeunes enfants avec des réalisations exceptionnelles et une passion ardente pour le domaine de leur choix.

L’initiative appelée «Young Genius» est la toute première idée originale du réseau news18 à raconter des histoires d’enfants qui sont exceptionnellement highfliers et ont montré les premiers signes d’être un génie. Une fois que toutes les entrées sont entrées et que le processus de présélection est terminé, les élus feront partie d’une émission hebdomadaire à l’antenne. Sélectionnée par l’équipe éditoriale du réseau d’information dans différents domaines tels que les universitaires, les arts du spectacle, la technologie, le sport, les affaires, etc., l’émission se concentrera sur la mise en lumière des enfants prodiges qui deviendront de futurs génies.

Si cela vous intrigue de quelque manière que ce soit et si cela vous rappelle votre enfant, parlez-nous de l’histoire prodigieuse de votre enfant en visitant https://www.news18.com/younggenius/ ou téléchargez l’application BYJU’S et visitez la section « Young Genius » .

Faites briller le génie de vos petits!

#BYJUSYoungGenius

Ceci est un article en partenariat.

