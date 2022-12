Le jeune fan art de Superman imagine l’acteur parfait pour le redémarrage de DC de James Gunn

Depuis James Gunn a annoncé qu’un nouveau Superman plus jeune serait au cœur de la DCU redémarrée, les fans ont spéculé sur qui exactement pourrait reprendre le rôle. Bien qu’il y ait encore beaucoup de troubles à propos du départ de Henry Cavill’s Man of Steel, une fois que le nouveau DCU arrivera enfin, les fans pourront découvrir qu’ils finissent par aimer la dernière itération des meilleurs de DC Comics. Pour l’instant, cependant, il n’y a pas encore eu d’annonce de casting, ce qui signifie que de nombreux fans prennent les choses en main. Cela inclut un artiste partageant David Corenswet comme un parfait jeune Superman.





Le premier projet pour le nouveau DCU sera apparemment le retour de Superman sur grand écran, et bien que le film inclura une jeune version du héros, ce ne sera pas une histoire d’origine. Essentiellement, nous examinons quelque chose de similaire à The Batman, qui trouvera Clark Kent dans ses premières années en tant que Superman mais n’approfondira pas comment il est devenu Superman sur Terre. En préparation de cela, l’artiste Javier Sanchez a partagé à quoi pourrait ressembler Corenswet avec une représentation presque parfaite de l’apparence de la bande dessinée de Superman.

Sanchez a ensuite énuméré quatre raisons pour lesquelles Corenswet serait un choix parfait pour devenir le nouveau Clark Kent. Cela incluait de souligner qu’il est un acteur bon mais relativement inconnu, ce qui éliminerait toutes les attentes des fans qui accompagnent un grand nom. Sanchez a également indiqué que la taille et la carrure de l’acteur convenaient au personnage, son âge, 29 ans, ce qui signifie qu’il pourrait avoir une longue carrière dans la DCU, et enfin le charme de l’acteur ferait de lui un admirable Kent.





Les fans accepteront-ils le nouveau Superman ou le critiqueront-ils?

Lorsqu’il s’agit de l’introduction d’une nouvelle version de n’importe quel personnage populaire, le mode de départ du prédécesseur peut faire une grande différence dans la façon dont les réactions des fans diminuent. Il y a eu beaucoup de malaise à propos de la perte d’Henry Cavill, et c’est quelque chose que James Gunn, Peter Safran et DC Studios devront aborder avant que le film n’arrive dans les prochaines années. Auparavant, James Gunn avait noté sur son compte Twitter qu’une chose ne changerait pas en fonction des réactions et des opinions des fans. Il a dit: