Le jeune Elon Musk prend livraison d’une voiture d’un million de dollars après avoir vendu sa première entreprise contre de l’argent dans une interview refaite

Dites le nom d’Elon Musk et la plupart des gens sauront que vous parlez de l’entrepreneur, co-fondateur de Tesla et bientôt propriétaire de Twitter, mais il n’a pas toujours été le magnat qu’il est aujourd’hui.

L’homme d’affaires a rappelé qu’il y a quelques années à peine, il avait pris une douche à son YMCA local et dormi sur le sol du bureau – loin de la vie qu’il a commencé à vivre en 1999, et encore plus loin du luxe dont il jouit sans aucun doute sur un quotidiennement de nos jours.