1997, Idaho Falls, États-Unis. Nathan Zohner n’a que 14 ans, mais il demandez à votre classe de voter pour interdire l’eau. D’abord à l’Institut et, à moyen terme, si possible, dans tout le pays. Ses camarades sont des étudiants intelligents, compétents et avancés en chimie et en biologie. Beaucoup de ses parents sont ingénieurs au laboratoire de génie nucléaire et environnemental de l’Idaho.

Et cerise sur le gâteau, Zohner y est parvenu sans trop d’efforts, avec le professeur devant et par 86% des voix: lors de sa présentation, il n’a soulevé que des faits scientifiques avérés et incontestables. Il n’a pas dit de mensonge. En fait, pour ne pas avoir proposé, il n’a même pas proposé d’interdiction: il a simplement demandé ce qu’ils pensaient raisonnable de faire à ce sujet. Et la chose raisonnable était, clairement, de l’interdire.

Le monoxyde de dihydrogène dangereux mais inconnu

Zohner n’avait rien inventé. En surfant sur Internet, il était tombé sur une petite brochure intitulée «Monoxyde de dihydrogène: le tueur mystérieux». La brochure avait été rédigée à l’Université de Californie à Santa Cruz quelques années auparavant et comprenait des données particulièrement inquiétantes du monoxyde de dihydrogène dangereux (mais presque inconnu).

Quelques coups: cette substance est un facteur clé de la désertification et de l’érosion des sols; chaque année, ils sont enregistrés plusieurs centaines de décès par inhalation Enfin, une exposition prolongée au monoxyde de dihydrogène à l’état solide peut produisent des brûlures aiguës et une nécrose. Il y a beaucoup plus de choses, certaines pires.

Le problème (petit, négligeable, insignifiant) est que le monoxyde de dihydrogène est de l’eau. Je veux dire, Zohner a juste dû utiliser un nom peu connu et expliquer des anecdotes comme la glace brûle ou les gens se noient dans les piscines pour que tout le monde devienne des défenseurs enthousiastes de l’interdiction de l’eau.

C’était l’intention de Zohner. Tout cela faisait partie de son projet pour la ‘Science Fair’ de la ville et il voulait juste savoir à quel point nous sommes crédules. De plus, le «canular du monoxyde de dihydrogène» est une démonstration que l’opinion publique peut être manipulée sans dire un seul mensonge.

Mensonges basés sur la vraie vérité

À cela, à convaincre quelqu’un de quelque chose de mal en utilisant de vrais argumentsJames K Glassman l’a appelé «zohnérisme» et je suppose que c’est une technique aussi ancienne que l’être humain. Une version du «Accepter dénotationnellement mais connotation d’objet» si populaire dans certaines zones du réseau. Je veux dire, je suis d’accord avec ce que vous dites, mais pas avec ce que vous voulez dire.

La bonne chose à propos du « canular du monoxyde de dihydrogène » est qu’une fois que nous avons compris, c’est très facile à voir. Cette facilité est ce qui l’a rendu relativement célèbre. En 1998, coïncidant avec le 1er avril, un député australien a lancé une proposition législative visant à l’interdire dans tout le pays. En 2002, la compagnie des eaux d’Atlanta a été accusée de contenir le monoxyde de dihydrogène présumé dans le système, mais les responsables de l’entreprise ont déclaré aux médias que l’eau de la ville ne contenait pas plus de monoxyde que la loi ne le permettait.

Et donc c’est devenu une blague courante. Celui qui, au milieu du débat sur les «fausses nouvelles», mérite d’être rappelé. Parce que la vérité est quelque chose de beaucoup plus insaisissable et complexe qu’il n’y paraît et, pour s’en rapprocher, nous devons travailler dur. Il est toujours bon de se rappeler que vouloir interdire l’eau est quelque chose qui peut nous arriver à tous.