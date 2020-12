Le jeune Buck dit que 50 cents l’ont trahi en publiant un appel téléphonique émotionnel

Young Buck raconte plus de ses sentiments à propos de 50 Cent et G-Unit.

Sur la base de toutes les affirmations les plus récentes de Young Buck à propos de son passage dans G-Unit, il semble que 50 Cent dirigeait un navire assez serré, parfois au détriment des autres membres du groupe. Après avoir évoqué l’escalade de leurs problèmes au fil des ans et le sabotage présumé dans les années 50 d’un accord de marque de 100 millions de dollars pour le reste de G-Unit, le natif de Nashville, âgé de 39 ans, aborde maintenant le moment où Fif a exposé un appel téléphonique privé qui a eu lieu. entre eux. Dans le clip le plus récent de l’interview, Young Buck est interrogé sur ce qu’il ressentait en publiant un enregistrement de la conversation intime que les deux ont eue au téléphone. « Ça m’a f * cké frérot, honnêtement, parce que je regardais 50 ans comme un grand frère. Et je suis devenu ému sur cet appel téléphonique, mais il n’y a rien de mal à pleurer, tout le monde pleure. Les hommes adultes ont versé des larmes, ce n’est pas le cas. vous faire p * ssy parce que vous devenez émotif lors d’une conversation avec votre frère. »

Bryan Steffy / iHeartMedia / Getty Image Il a poursuivi: « Je me suis juste senti foutu de sa part en essayant de me jouer la p * ssy de quelque merde comme ça. Mon truc était, comment cet appel téléphonique est arrivé est ce que le monde est sur le point d’entendre maintenant » à la façon dont il était avec Sha Money, le manager 50 s’est brouillé avec, au moment de l’appel téléphonique entre lui et le Devenir riche ou mourir en essayant l’artiste avait à propos de l’obtention de son album Buck le monde plus de promo. Il explique les sentiments de trahison qu’il a ressentis lorsque 50 a exposé l’appel, y compris à quel point les choses semblaient être sur la bonne voie après l’appel téléphonique avec Fif. Malgré tout ce qui s’est passé entre les deux, il semble que Buck ait encore du respect pour les poids lourds du hip-hop, affirmant auparavant que 50 a changé sa vie avec le disque « Blood Hound ». Écoutez le clip complet de Young Buck continuant d’aérer le linge sale de G-Unit ci-dessous.